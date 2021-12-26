Erzincan'da kan donduran son! Tedavi için ikna etmeye çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan öğretmen yaşamını yitirdi

İkamet ettikleri dairede anne ve babası uyurken kardeşini ikna etmek için çaba sarf eden Ayşegül Taşkın, kardeşi Ali Nazım Taşkın'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşegül Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.