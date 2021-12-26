Erzincan'da kan donduran son! Tedavi için ikna etmeye çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan öğretmen yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Kardeşini ikna etmek isteyen abla kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, gece saat 24.00 sıralarında Erzincan merkez Yenimahalle 301 sokaktaki apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi.