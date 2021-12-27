Eskort siteleri ile şantaj! İşten çıkarılınca yöneticilerinin fotoğraf ve telefonlarını ifşa etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: Havva G. (40) sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette işe girdi. Söz konusu şirket, Havva G.nin bazı eylemleri nedeniyle işine son verdi. İddiaya göre Havva G., işine son verildikten sonra iş yeri yöneticilerine tehdit ve hakaret etmeye başladı.



Avukat Ümit Gürkal

Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan B.K. (44) savcılığa verdiği ifadesinde "Telefon numaram tanımadığım birtakım numaralar tarafından aranarak rahatsız edilmeye başladım. Telefon numaramı nereden temin ettiklerini sorduğumda, Instragram'da adıma açılmış bir hesaptan telefon numaramı ve ev adres bilgilerimin paylaşıldığını söylediler" dedi.