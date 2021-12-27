Eskort siteleri ile şantaj! İşten çıkarılınca yöneticilerinin fotoğraf ve telefonlarını ifşa etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: Havva G. (40) sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette işe girdi. Söz konusu şirket, Havva G.nin bazı eylemleri nedeniyle işine son verdi. İddiaya göre Havva G., işine son verildikten sonra iş yeri yöneticilerine tehdit ve hakaret etmeye başladı.
Avukat Ümit Gürkal
Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan B.K. (44) savcılığa verdiği ifadesinde "Telefon numaram tanımadığım birtakım numaralar tarafından aranarak rahatsız edilmeye başladım. Telefon numaramı nereden temin ettiklerini sorduğumda, Instragram'da adıma açılmış bir hesaptan telefon numaramı ve ev adres bilgilerimin paylaşıldığını söylediler" dedi.
Müşteki B.K. ifadesinde söz konusu Instagram hesabına girdiğinde, iletişim bilgilerinin fotoğrafıyla birlikte paylaşıldığını ve 'Eskort' ibareli etiketlerin kullandığını söyledi. Söz konusu paylaşımların Havva G. tarafından yapıldığını öne süren yönetici B.K. "Çünkü kendisi işten çıkarıldığından beridir iş yeri yöneticilerim hakkında da benzer şekilde sahte hesaplar açmış, itibar zedeleyici paylaşımlar yapmıştır. Ayrıca Havva G. henüz işten çıkartılmadığı dönemde yapmış olduğum görüşmelerde 'Instagram hesabın niye gizli? Kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok her şekilde görebilirim ben' şeklinde mesajlar göndermiş, bilgim dışında bir eylemde bulunabileceğini ima etmişti" diyerek söz konusu mesajları ve paylaşımları savcılığa sundu. B.K. Havva G.'den şikayetçi ve davacı olduğunu vurguladı.
Alper Hamze Yılmaz
ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDIĞI ÖĞRENİLDİ
Ayrıca şüpheli Havva G. hakkında Türkiye'nin birçok yerinde benzer suçlardan soruşturma yürütüldüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.