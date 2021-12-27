'Bu dünya boş' dedi! 2 metrelik tekneden yaşamaya başladı

Geçimimi balıktan kazanıyorum. Ara sıra buradaki dost ve arkadaşlar yemek götürüyorlar ve yardımcı oluyorlar. Burada kalmak sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Kar yağdığı için onlarda bana bir tane kulübe verdiler. Bir iki gün içinde İnşallah faaliyete geçireceğim. Altı sene bu sandalda kaldım, bu soğuk havalarda kalmak kolay değil, ne kadar battaniye kullansan da yine soğuk. Sandalda ısıtma sistemi yok, soba koyamasın" diye konuştu.