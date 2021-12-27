'Bu dünya boş' dedi! 2 metrelik tekneden yaşamaya başladı

Olumsuz hava şartları nedeniyle tekne imalatı yapan Timur Arslan'ının verdiği kulübede ve çevredeki balıkçıların yardımıyla ayakta kalmaya çalışan Ünlü, yardımsever iş insanlarından ve devlet yetkililerinden kendisine uzanacak bir yardım elini bekliyor.
Ordu'dan altı sene önce Alaplı'ya geldiğini ve o günden buyana yaz kış balıkçı teknesine ait 2 metrekare kamerada yaşadığını söyleyen Balıkcı Mustafa Ünlü, "Ordu İlinden sonra İstanbul'da gırgırlarda çalıştım. Bu balık piyasasını ondan dolayı iyi biliyorum. Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizini her tarafına gezmişimdir.