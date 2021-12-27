İstanbul Boğazı'nda isyan ettiren görüntü: Gırgır tekneleri 24 metre kuralını ihlal ediyor! Olta balıkçıları dertli

Sahil güvenlik de bir şey demiyor. Dibimize kadar geliyorlar. Normalde 2-3 kilo balık tutacağım yerde yarım kilo bile tutamıyorum. Şu an tam 7 tane gırgır teknesi var. 7 tekneden 4'ü zaten ağ atmış. Hele Boğazdan gelen balıkları, hepsini bu şekilde alıyor" diye konuştu.