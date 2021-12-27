Sevgi izini herkes yaptırabilir mi, ücretsiz mi, nerelerde yapılıyor? Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır?

Televizyon izleyicileri tarafından Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ATV'de yayınlanan ve yıllardır ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıklıkla geçen sevgi izinin ne olduğu, ne işe yaradığı gibi bilgiler merak konusu oluyor. Peki Sevgi izini herkes yaptırabilir mi, ücretsiz mi, nerelerde yapılıyor? Bu uygulama ile kayıplar bulunabiliyor mu? İşte ayrıntılar…