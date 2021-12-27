Sevgi izini herkes yaptırabilir mi, ücretsiz mi, nerelerde yapılıyor? Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır?

Televizyon izleyicileri tarafından Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ATV'de yayınlanan ve yıllardır ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıklıkla geçen sevgi izinin ne olduğu, ne işe yaradığı gibi bilgiler merak konusu oluyor. Peki Sevgi izini herkes yaptırabilir mi, ücretsiz mi, nerelerde yapılıyor? Bu uygulama ile kayıplar bulunabiliyor mu? İşte ayrıntılar…
SEVGİ İZİ NEDİR?
Müge Anlı kaybolan kişiler ile yakınlarını bir araya getirebilmek amacıyla bir projenin hayata geçirilmesini amaçladı.
Bu proje kapsamında kaybolan kişilerin kollarında bulunan kod sayesinde kendisini ifade edemeyecek durumda olsalar bile yakınları kolaylıkla tespit edilebiliyor.
SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR?
Sevgi izi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor.