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    • Yaşam
    • 28.12.2021 09:29
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    • 28.12.2021 09:29
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    Sevgi izini herkes yaptırabilir mi, ücretsiz mi, nerelerde yapılıyor? Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır?

    Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır? Sevgi izini herkes yaptırabilir mi, ücretsiz mi, nerelerde yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıkça bahsedilen sevgi izi izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor ve yaptırmak isteyenler nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili araştırmalarını hızlandırıyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Sevgi izi nedir?

    Televizyon izleyicileri tarafından Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ATV'de yayınlanan ve yıllardır ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıklıkla geçen sevgi izinin ne olduğu, ne işe yaradığı gibi bilgiler merak konusu oluyor. Peki Sevgi izini herkes yaptırabilir mi, ücretsiz mi, nerelerde yapılıyor? Bu uygulama ile kayıplar bulunabiliyor mu? İşte ayrıntılar…

    SEVGİ İZİ NEDİR?

    Müge Anlı kaybolan kişiler ile yakınlarını bir araya getirebilmek amacıyla bir projenin hayata geçirilmesini amaçladı.

    Bu proje kapsamında kaybolan kişilerin kollarında bulunan kod sayesinde kendisini ifade edemeyecek durumda olsalar bile yakınları kolaylıkla tespit edilebiliyor.

    SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR?

    Sevgi izi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor.

        Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili form doldurulduktan sona kişilere bir kod numarası verilecek. Örnek olarak 1999 kodu. Bu kod kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğine dövme olarak yapılacak. Sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri sayesinde bu kodu taşıyan kişi kaybolduğu takdirde kolaylıkla yakınlarına ulaşılabilecek.
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        Haberler Yaşam Sevgi izini herkes yaptırabilir mi, ücretsiz mi, nerelerde yapılıyor? Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır?
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