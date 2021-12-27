Gaziantep'te kızının arabasını yakmaya çalışan eski damadına engel olan kayınpeder öldürüldü

Gaziantep'te, Bekir Yıldırım (67), kızının aracını benzin dökerek yakmaya çalışmasını engellediği için tartıştığı eski damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Babasının ardından gözyaşı döken Hatice Yıldırım (35), "Asıl hedefi beni öldürmekti" dedi.
Olay, dün gece Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aslan (37) geçen yıl boşandığı eski eşi Hatice Yıldırım'ın işlettiği kuaföre gitti. Hatice Yıldırım'ın şehir dışında kardeşinin yanına gittiğini öğrenen Mehmet Aslan, daha sonra dışarı çıkarak eski eşinin aracının üzerine benzin döküp ateşe vereceğini söyledi.
Bu durumu görenlerin telefonla ulaştığı Hatice Yıldırım, babasını arayarak konuyu anlattı. Telefonun ardından kızının işlettiği kuaföre giden Bekir Yıldırım ile eski damadı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Aslan yanındaki bıçakla eski kayınpederini göğsünden bıçakladı. Bekir Yıldırım, aldığı 5 bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Aslan ise kaçtı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Bekir Yıldırım'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Eski kayınpederini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Aslan ise polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.