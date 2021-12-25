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    • Yaşam
    • 25.12.2021 17:42
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    • 25.12.2021 17:50
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    İstanbul Silivri'deki bir mesire yerinde sokak köpekleri tarafından parçalanmış halde yanmış kadın cesedi bulundu!

    İstanbul'un Silivri ilçesinde mesire yerinde İran uyruklu bir kadının (37) yanmış halde cesedi bulundu. Cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye (37) ait olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    Silivri’de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

    Ortaköy Mahallesi Millet Bahçe Sokak'taki mesire yerine sokak hayvanlarını beslemek için gelen kişi, bir bankın yakınında yanmış halde bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen jandarma ekipleri yapılan incelemede, yandıktan sonra sokak köpekleri tarafından parçalanan cesedin, İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğu belirlendi.

    Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürürken hayatını kaybeden kadının eşi ve akrabaları da mesire yerine geldi.

    Cesedin yakınındaki bankta, bir valiz, oyuncak ayı ve içinde benzin olan bir bidon bulunurken, kadının da 10 gün önce düşük yaptığı belirtildi.

        Yapılan çalışmada kadının mesire yerine taksiyle geldiğini belirleyen Jandarma ekipleri, sürücünün ifadesine başvurdu.

        Taksicinin, "Kadını dün saat 14.00 gibi Fatih Mahallesi'nden aldım. 'Arabam yolda kaldı.' dediği için bir petrol istasyonuna girdik, bir bidon benzin aldı. Sonra da buraya geldik. Elindeki oyuncak ayıyı göstererek, 'Bu benim çocuğum.' diyordu." beyanında bulunduğu öğrenildi.

        Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kadının ölümü ile ilgili eşi, komşusu ve Feizi'yi ormanlık alana getiren taksi şoförü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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