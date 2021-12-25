İstanbul Silivri'deki bir mesire yerinde sokak köpekleri tarafından parçalanmış halde yanmış kadın cesedi bulundu!

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yapılan incelemede, yandıktan sonra sokak köpekleri tarafından parçalanan cesedin, İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürürken hayatını kaybeden kadının eşi ve akrabaları da mesire yerine geldi.