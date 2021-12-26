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    • Yaşam
    • 26.12.2021 09:38
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    • 26.12.2021 09:44
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    SON DAKİKA! Kabataş - Bağcılar tramvay hattında kaza! Seferler aksıyor

    Son dakika haberine göre Güngören Tramvay İstasyonu yakınında iki araç çarpıştı. Savrulan araçlardan biri tramvay yolunda yan yattı. Kaza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

    Kabataş - Bağcılar tramvay hattında kaza! Seferler aksıyor

    Güngören Tramvay İstasyonu yakınında sürücü kursu aracı ile yoldaki başka bir araç çarpıştı. Savrulan sürücü kursu aracı tramvay yolunda yan yattı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

    Metro İstanbul'da yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. Aracın tamvay yolundan kaldırılması çalışmalarının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Kabataş - Bağcılar tramvay hattında kaza! Seferler aksıyor
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