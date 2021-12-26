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    • Yaşam
    • 26.12.2021 16:21
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    • 26.12.2021 16:42
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    Turistlere okuduğu 5 farklı makamdaki ezanla tanınan Bursa Yeşil Cami müezzini Recep Uyar vefat etti

    Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'nin ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar, kalp krizi sonucu vefat etti. Uyar, yarın toprağa verilecek.

    AA
    O müezzin Hakk’a yürüdü

    Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'nin ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar, kalp krizi sonucu vefat etti.

    Uyar'ın naaşı, yarın öğle vakti bu camide kılınacak cenaze namazının ardından Büyükorhan ilçesi Armutçuk Mahallesi'nde toprağa verilecek.

    Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın, vakitlerine göre makamlarda okuduğu vakit ezanlarını dinleyip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çalışmalarından etkilendiği müezzine tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.
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        Haberler Yaşam Turistlere okuduğu 5 farklı makamdaki ezanla tanınan Bursa Yeşil Cami müezzini Recep Uyar vefat etti
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