Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 436 personel alınacak

BAKANLIK 136 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Alınacak sözleşmeli personel sayısı ise merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek personeli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve taşra teşkilatı için 65 avukat olarak belirlendi.