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    • Yaşam
    • 26.12.2021 08:26
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    • 26.12.2021 08:46
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    İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

    İzmir’in Buca ilçesinde, sokak ortasında pompalı tüfekle vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

    İzmir’de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

    Olay, gece saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi 203/20 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir erkek şahsı yerde yatar halde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın vücudunda pompalı tüfek saçmaları olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise hayatını kaybeden kişinin Kenan Çokoğullu olduğu tespit edildi.

    İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

    Öte yandan, adrese gelen olay yeri inceme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Çokoğullu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu
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