İstanbul'da komşu terörü! Gizli kamera gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul'da akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi. İkametinin önünde sürekli çiğ yumurta atığı ve ne olduğu belli olmayan tozlar gören çift durumu apartmandaki komşularına sorduğunda cevap alamadı. Olay geçtiğimiz yıl Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede meydana geldi. 38 yaşındaki öğretmen Özkan E., eşiyle birlikte oturduğu dairede alt komşularının kendilerini sürekli gürültü yaptıkları ve rahatsız oldukları gerekçesiyle şikayet etmelerinden bunaldıkları için taşınmak zorunda kaldı. Genç çift daireden taşınınca bu kez boşalan yere aynı apartmanda oturan 37 yaşındaki mühendis Deniz K., ve eşi taşındı.

KAPILARININ ÖNÜNDE BOZULMUŞ ÇİĞ YUMURTA KIRDILAR

Çift bebekleriyle birlikte ikamet ettikleri dairede bir süre sonra alt komşularının duvara vurmalarından ve iddiaya göre özellikle bebeklerinin uyuduğu sırada gürültü çıkarmalarından dolayı sorun yaşamaya başladılar. Altlı üstlü oturan komşular aralarında bu sorunu konuşsalar da tam anlamıyla halledemediler. Aradan geçen bir süre sonra üst katta oturan Deniz K., ve eşi evlerinden dışarı çıkacakları zaman kapılarının önüne bozulmuş çiğ yumurta atıldığını fark etti.