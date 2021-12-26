İstanbul'da komşu terörü! Gizli kamera gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul'da akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi. İkametinin önünde sürekli çiğ yumurta atığı ve ne olduğu belli olmayan tozlar gören çift durumu apartmandaki komşularına sorduğunda cevap alamadı. Olay geçtiğimiz yıl Gaziosmanpaşa'da bulunan bir sitede meydana geldi. 38 yaşındaki öğretmen Özkan E., eşiyle birlikte oturduğu dairede alt komşularının kendilerini sürekli gürültü yaptıkları ve rahatsız oldukları gerekçesiyle şikayet etmelerinden bunaldıkları için taşınmak zorunda kaldı. Genç çift daireden taşınınca bu kez boşalan yere aynı apartmanda oturan 37 yaşındaki mühendis Deniz K., ve eşi taşındı.
KAPILARININ ÖNÜNDE BOZULMUŞ ÇİĞ YUMURTA KIRDILAR
Çift bebekleriyle birlikte ikamet ettikleri dairede bir süre sonra alt komşularının duvara vurmalarından ve iddiaya göre özellikle bebeklerinin uyuduğu sırada gürültü çıkarmalarından dolayı sorun yaşamaya başladılar. Altlı üstlü oturan komşular aralarında bu sorunu konuşsalar da tam anlamıyla halledemediler. Aradan geçen bir süre sonra üst katta oturan Deniz K., ve eşi evlerinden dışarı çıkacakları zaman kapılarının önüne bozulmuş çiğ yumurta atıldığını fark etti.
BEBEK ARABASINA KİMYASAL MADDE DÖKTÜLER
Yaşadıklarını alt komşuları başta olmak üzere apartmanda oturanlara soran çift skandal eylemi kimin yaptığını bulamadı. Aile yapılan saygısızlığı tam unutmuşken bu kez yine kapı önlerinde duran bebek arabasının üzerinde ne olduğunu belirleyemedikleri kimyasal maddelerin döküldüğünü, kapı eşiğine pislik atıldığını fark etti. Deniz K., komşularına kimin yaptığını sorsada komşuları kendilerinin yapmadığını ileri sürerek kaçamak cevaplar verdi.
KAPIYA KURULAN GİZLİ KAMERA KOMŞUYU ELE VERDİ
Kapı önüne sürekli pislik atarak rahatsızlık veren kişileri bulmak için harekete geçen aile, gizli bir kamera düzeneği kurarak gece saatlerinde kapılarına gelen kişileri bulmak için kollarını sıvadı. Kamera kurulduktan sonraki gün kayıtları izleyen çift gördükleri karşısında adeta şok geçirdi. Aile aylarca kendilerine huzur vermeyen ve sürekli rahatsız eden kişinin alt komşuları olan akademisyen Benan A., ve iki kız kardeşinin olduğunu belirledi.
GİZLİ GİZLİ GELİP BEBEK ARABASINI KİRLETTİ
Görüntülerde sessizce yukarı kata çıkan Benan A., komşuları Deniz K.'nın kapısının önüne gelerek elinde getirdiği ve ne olduğu belirlenmeyen kimyasal maddeyi bebek arabasına döktüğü görülüyor. Bununla da yetinmeyen komşu elinde bulunan kimyasalı kapının önüne serperek tekrar ikametine gittiği görülüyor. Kapı önlerini kimin saldırıda bulunduğunu belgeleyen aile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak komşuları Benan A., Güldane A., ve Perihan A., hakkında suç duyurusunda bulundu.