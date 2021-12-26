İzmir'de 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili kahreden ayrıntı (Yaşam haberleri)





108 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 107 milyon 750 bin 835 lira devretti. 5 bilenler 105 bin 854'er, 4 bilenler bin 486'şar, 3 bilenler 111'er, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

ÇOCUĞUNU KESTİ!

İstanbul Bahçelievler'de cinnet getiren bir baba, 6 yaşındaki oğlu Aslan P.'yi bıçakla öldürdü. Kendisine de zarar veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen babanın tedavisi sürüyor. Mahalle sakinlerinden Tekin Güçlü, "Cinnet haliyle çocuğunu kesmiş. Aslında iyi bir babaydı" dedi.

YARDIMA VAK!

Muğla Bodrum'da yaşayan özel eğitim öğretmeni Ayşe Acar, 3.5 yıl önce öğrencisi tarafından hediye edilen ördeğe Payti adını verdi. Sosyal medyada fenomen hale gelen sevimli ördek, reklam filmlerinde bile boy gösterdi. Elde edilen geliriyse Serebral Palsi (SP) hastası çocukların tedavisi için gönderdi. Ayşe Acar, "Payti'nin sosyal medyada takipçileri var, sağ olsunlar, destekliyorlar. Reklam geliri SP'li bir kızımıza gidecek" dedi.

KIRMIZI ALARM

Dünyayı Omicron varyantı paniği sardı. Daha çabuk bulaşan bu yeni türün görüldüğü ülkelerde vaka sayıları hızla tırmandı. İngiltere son 24 saatte 121 bin vaka çıktı. Yetkililer, her 10 kişiden birinin COVİD- 19 virüsü taşıdığını açıkladı! İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları da korku yarattı. Omicron vakalarının 2-3 gündür yükselişe geçtiğini belirten Memişoğlu, "Birkaç haftaya Avrupa gibi olabiliriz. 5'inci dalga ihtimali yüksek" ifadesini kullandı.

ÇILDIRTAN MANZARA!

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da Çıldır Gölü dondu. Sıcaklık, eksi 23.8 oldu. Vatandaşlar, gölün ortasına çay ocağı koydu. Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemininde çayını yudumlayanlar, manzaraya doydu. Ziyaretçiler, gölün buzlu yüzeyinde yürüme fırsatı da buldu.

KALBİNE SAĞLIK

Dr. Berika Demir, sosyal medyada takipçi rekoru kırdı. Kazandığını iyiliğe yatırdı. Her yıl en az 55 öğrenciye burs verdiğini açıkladı. Tüm alkışları topladı.

HAMSİ ŞENLİĞİ

Rize'de Hamsi Festivali düzenlendi. 3 günde temizlenen 2.5 ton balık 2 saatte tükendi! Vatandaş "Hamsiye doyduk" dedi.

YÜZDE YÜZ DEHŞET

Adana'da Sara B., eski eşi Serkan Tacirlioğlu'nun saldırısına uğradı. Yüzünden bıçaklandı. Cani adam tutuklandı.