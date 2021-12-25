Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.12.2021 06:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2021 06:53
    ABONE OL

    Şile otoyolunda feci kaza! Makas atarken bariyerlere girdi

    İstanbul Şile'de makas atarak ilerleyen bir otomobil, makas atan bir başka aracın kendisine çarpmasıyla yoldan çıkarak bariyerlere girdi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılardan biri kendisini çeken habercilere yönelik olarak, "Çek kanka güzel çek" sözlerini söyledi.

    Feci kaza! Makas atarken bariyerlere girdi

    Şile otoyolunda ilerleyen bir otomobil makas atan başka bir otomobilin kendisine çarpmasıyla yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.


    Kaza, Çekmeköy Şile otoyolunda 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile otoyolu Şile istikametinde ilerleyen 34 AR 5673 plakalı Sefa Turhan yönetimindeki otomobil seyir halindeyken iddiaya göre, başka bir otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

    Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü Sefa Turhan ve yolcular Cengiz Ökte, Mert İsmet Kaplan yaralandı. Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde trafiği tek şerit kapatarak önlem alırken, yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

    Olay yerinde kazayı gördüğünü söyleyen Yavuz Ekşi, "Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk, 2 otomobil süratli şekilde ilerliyordu. Sol arkadan beyaz bir araç kaza yapan araca çarptı. Daha sonra bu araç buraya çaptı. Aracın içerisinde 3 kişi bulunuyordu, şöför baya darbe almıştı. Yardım ettik, şöför baya darbe almıştı. Burada yardım ettik. Arkadaki arkadaşında bilinci kapalıydı biraz, ona da yardım ettik. Ambulansı çağırdık. Çarpan otomobil kaçtı gitti." dedi

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli sağanak geliyor
    Haberler Yaşam Şile otoyolunda feci kaza! Makas atarken bariyerlere girdi
        SON DAKİKA