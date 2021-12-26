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    Esenyurt'ta korkunç cinayet! 3 çocuk annesi kadını 15 bıçak darbesiyle öldürdü

    Meryem Yılmaz isimli 3 çocuk annesi kadın, internetten Erdal Dönmez’le tanıştı. Takıntılı Dönmez, talihsiz kadının bir daha peşini bırakmadı. Sonunda parkta yakaladı ve 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

    Net cinayet!

    İstanbul Esenyurt'taki Kadir Topbaş Parkı'nda önceki gece korkunç bir olay meydana geldi.

    Market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz, daha önce internet üzerinden tanıştığı ve takıntılı olduğu iddia edilen Erdal Dönmez tarafından Kadir Topbaş Parkı'nda 15 yerinden bıçaklandı.

    Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meryem Yılmaz'ın ağabeyi Erdal Yılmaz, "Ölüm tehditleri alıyordu, polis karakolunda ifadesi de var. Evden markete çıkarken bir anda katlediyor, 15 yerinden bıçaklıyor. 60 suç kaydı varmış. Kardeşim yandı, başkaları yanmasın" dedi.

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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta korkunç cinayet! 3 çocuk annesi kadını 15 bıçak darbesiyle öldürdü
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