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    Beyin ölümü gerçekleşen Gökhan Tezlik, 5 kişiye hayat oldu

    3 çocuk babası Gökhan Tezlik, 19 Aralık'ta rahatsızlandı. Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada entübe edilen ancak beyin ölümü gerçekleşen Tezlik'in organları ailesinin kararıyla bağışlandı. Akciğeri İzmir'e, karaciğeri Malatya'ya, böbrekleriyse Sivas'taki iki hastaya gönderilmek üzere ayrı ayrı çantalara alındı. O sırada eşi Saime Tezlik ve kızı koridora sıralandı. Yeni bedenlere hayat olmak için gönderilen organları gözyaşlarıyla uğurladı. Yüreklere işleyen o anlar, herkesi duygulandırdı.

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    Günün haberi Ordu Fatsa'dandı. 3 çocuk babası Gökhan Tezlik, 19 Aralık'ta rahatsızlandı.

    Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada entübe edilen ancak beyin ölümü gerçekleşen Tezlik'in organları ailesinin kararıyla bağışlandı. Akciğeri İzmir'e, karaciğeri Malatya'ya, böbrekleriyse Sivas'taki iki hastaya gönderilmek üzere ayrı ayrı çantalara alındı. O sırada eşi Saime Tezlik ve kızı koridora sıralandı.

    Yeni bedenlere hayat olmak için gönderilen organları gözyaşlarıyla uğurladı. Yüreklere işleyen o anlar, herkesi duygulandırdı.

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    Haberler Yaşam Beyin ölümü gerçekleşen Gökhan Tezlik, 5 kişiye hayat oldu
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