AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin bilgiler şu şekilde aktarıldı:
"Büyüklük : 4.9 (Mw) Yer : Akdeniz, Tarih-Saat : 26.12.2021, 18:15:07 TSİ Enlem : 34.6220 N Boylam : 26.6720 E Derinlik : 21.60 km"