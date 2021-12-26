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    • Yaşam
    • 26.12.2021 18:30
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    • 26.12.2021 18:42
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    AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika depremler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

    Akdeniz’de deprem!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

    AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin, 36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin bilgiler şu şekilde aktarıldı:

    "Büyüklük : 4.9 (Mw) Yer : Akdeniz, Tarih-Saat : 26.12.2021, 18:15:07 TSİ Enlem : 34.6220 N Boylam : 26.6720 E Derinlik : 21.60 km"

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

        2021.12.26 18:15:10 35.1003 26.9293 5.0 -.- 5.0 5.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

        2021.12.26 18:10:15 38.2058 27.2708 7.8 -.- 2.8 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel

        2021.12.26 17:55:38 36.9835 36.0842 2.8 -.- 1.5 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel

        2021.12.26 17:42:22 37.5380 34.9502 6.7 -.- 1.8 -.- KAMISLI-POZANTI (ADANA) İlksel

        2021.12.26 14:16:36 37.8123 29.6292 17.8 -.- 1.4 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel

        2021.12.26 13:04:59 37.2915 31.8987 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

        2021.12.26 12:40:06 39.2420 32.9597 24.0 -.- 1.4 -.- KOMUSINI-KULU (KONYA) İlksel

        2021.12.26 12:32:47 39.8405 41.8098 19.3 -.- 1.9 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

        2021.12.26 12:16:34 36.2515 33.6890 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

        2021.12.26 11:08:51 39.4453 31.5908 0.0 -.- 1.5 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

        2021.12.26 11:05:22 41.1950 31.8247 8.6 -.- 2.2 -.- TELLIOGLU-DEVREK (ZONGULDAK) İlksel

        2021.12.26 11:04:31 37.6808 29.3765 5.8 -.- 1.9 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

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