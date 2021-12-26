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    • Yaşam
    • 26.12.2021 19:44
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    • 26.12.2021 19:52
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    Şüpheli ölüm! Tarlada başından vurulmuş ceset bulundu

    Kırıkkale'de şüpheli bir ölüm meydana geldi. Sait Benli isimli bir şahıs tarlada tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Olayın yaşandığı yerde tabanca bulunurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    İHA
    Şüpheli ölüm! Tarlada bulundu

    Kırıkkale'de bir şahıs, tarlada tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

    Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Sait Benli (48) vatandaşlar tarafından tarlada, tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Benli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından olayın yaşandığı alan emniyet şeridi ile çevrildi.

    TABANCA BULUNDU
    Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Olayın yaşandığı yerde tabanca bulundu. Buradaki yapılan işlemlerin ardından Sait Benli'nin cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.
    Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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