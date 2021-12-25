Küçükçekmece'de iki otomobil ile gelen silahlı kişiler otoparkı kurşun yağmuruna tuttu





YERLERDE 50'YE YAKIN BOŞ KOVAN

Otopark ve çevresinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, 50'ye yakın boş mermi kovanının yerlerde olduğunu gördü. Bunun üzerine olayın meydana geldiği bölgenin etrafı daha çok genişletildi. Şerit çekilen cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.