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    • Yaşam
    • 25.12.2021 08:10
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    • 25.12.2021 09:16
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    Küçükçekmece'de iki otomobil ile gelen silahlı kişiler otoparkı kurşun yağmuruna tuttu

    İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma Teksas Sokaklarını aratmadı. Gece saatlerinde iki otomobil ile gelen kimliği belirsiz şahıslar, otoparkı kurşun yağmuruna tuttu. 50’ye yakın boş kovanın olduğu caddedeki birçok araçta da hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

    Otoparkı kurşun yağmuruna tuttular

    Olay 00.00'da Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçesme Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerine iki otomobil ile gelen silahlı kişiler, otoparkı kurşun yağmuruna tuttu.



    ORTALIK TEKSAS SOKAKLARINA DÖNDÜ
    Otoparkı kurşun yağmuruna tutan silahlı kişiler daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi kapattı.

    Küçükçekmece'de iki grup arasındaki çatışmada


    Kurşunların isabeti olan otopark ve yanında bulunan çok sayıda aracında hasar aldığı görüldü.



    YERLERDE 50'YE YAKIN BOŞ KOVAN
    Otopark ve çevresinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, 50'ye yakın boş mermi kovanının yerlerde olduğunu gördü. Bunun üzerine olayın meydana geldiği bölgenin etrafı daha çok genişletildi. Şerit çekilen cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



        SİLAH SESLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA
        Olayın yaşandığı esnada cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde de silah seslerinin duyulduğu görülüyor. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

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