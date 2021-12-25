Küçükçekmece'de iki otomobil ile gelen silahlı kişiler otoparkı kurşun yağmuruna tuttu

Olay 00.00'da Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçesme Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerine iki otomobil ile gelen silahlı kişiler, otoparkı kurşun yağmuruna tuttu.
ORTALIK TEKSAS SOKAKLARINA DÖNDÜ
Otoparkı kurşun yağmuruna tutan silahlı kişiler daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi kapattı.
Kurşunların isabeti olan otopark ve yanında bulunan çok sayıda aracında hasar aldığı görüldü.
YERLERDE 50'YE YAKIN BOŞ KOVAN
Otopark ve çevresinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, 50'ye yakın boş mermi kovanının yerlerde olduğunu gördü. Bunun üzerine olayın meydana geldiği bölgenin etrafı daha çok genişletildi. Şerit çekilen cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.