Off-road tutkunu Gökhan Tezlik'in organları 3 ildeki 5 hastaya umut oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Gökhan Tezlik, 19 Aralık'ta halsizlik şikayetiyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede sağlık durumu fenalaşan Tezlik, ilk müdahalesinin ardından entübe edilerek Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedavi altına alınan Tezlik'in beyin ölümü gerçekleşti. Off-road tutkunu Tezlik'in organları, ailesinin onayıyla bağışlandı.
Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Tezlik'in akciğer, karaciğer ve böbrekleri 5 hastaya nakledilmek üzere hava ve karayoluyla İzmir, Malatya ve Sivas' gönderildi.
EL SALLAYARAK UĞURLANDI
Evli ve üç çocuk babası olan Tezlik'in organları götürülürken eşi Saime Tezlik, kızı ve yakınları gözyaşı döktü. Aile, organların konulduğu ambulansı el sallayarak uğurladı.