65 yaşındaki talihsiz adam baş ağrısı için 6 dişini çektirdi (Yaşam haberleri)

Bitlis'te yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Selim Koçak, tam 18 yıl yüzünde ve ağzında geçmek bilmeyen ağrılardan şikayet etti. Bir rahatsızlık olduğunu düşünerek 6 dişini çektirdi! Ancak ağrıları geçmek bilmedi. Son olarak yapılan kontrollerde, delirten hastalık olarak bilinen trigeminal nevralji'ye yakalandığını öğrendi. Yapılan ameliyat sonrası iyileşti. "Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Şimdi ne yemek varsa yiyeceğim. Ama ilk iş Büryan yiyeceğim" dedi.

TARİHİ KEŞİF

İstanbul'da Beşiktaş'ta metro hattı inşaatından tarih fışkırdı. Yapılan arkeolojik kazılardan 5 bin 500 yıl öncesine ait çınar ağacı yaprağı çıktı! Kazının baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat "Yapraklar, bir mezarın içerisinde bulundu. Dini bir ritüel olabilir. Arkeolojik kazılarda nadir rastlanan bir durum" diye konuştu.

ENTERENSAN

Finlandiya'da yüzlerce ren geyiği yiyecek bulamadığı için kaçtı! Ülke ayaklandı. Başta çobanlar olmak üzere helikopterli ekipler geyikleri aramaya çıktı. Tomas Seva isimli çoban, "Geyiklerimizi bulmak ve onları geri getirmek için saatlerce araba kullanıyoruz. Ancak bu kış koşullarında çok zor oluyor" dedi.

KISKANÇLIK CİNAYETİ

Antalya'da inşaat demiri ustası Emrah Akgül, önceki gece eşi Rukiye ile kıskançlık yüzünden kavga etti. Tartışmanın büyümesi üzerine, soba demiri ile kafasına vurduğu Rukiye'yi katletti. Sonra da polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan cani adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi. ERDOĞAN ÖZTÜRK

DEHŞETE DÜŞTÜK

Korkunç olay Aydın Efeler'de yaşandı. Lise öğrencisi Ceren Naz Ş. (16) ve İran uyruklu arkadaşı Y.M, dün okuldan kaçtı. Kızları Y.M.'nin okulda olmadığını öğrenen ailesi, hemen polisi aradı! Bu sırada Ceren Naz'ın annesiyle yaşadığı eve giden ekipler, şoke eden manzarayla karşılaştı! Çünkü Ceren, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak canına kıymıştı! Aynı balkonda intihara kalkışan Y.M'yse öğretmeninin ikna çalışması sonucu kurtarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

OKUL YOLUNDA FACİA

İstanbul Başakşehir'de işitme engelli anne Filiz Oruç, 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu İbrahim Arda Oruç ile birlikte okula gitmek üzere yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada anne ve oğluna minibüs çarptı. Küçük çocuk, yaşamını yitirdi. Anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü, tutuklandı.

SÜRESIZ NAFAKAYA SINIRLAMA

Boşanmalarda ömür boyu nafaka uygulaması sona eriyor. Erkeğin boşandığı eşe nafaka ödemesi evli kalınan süreyle sınırlı olacak. Sonrasında, kadının gelir durumu, çocuklarının olup olmadığı ve çocukların ihtiyacına göre ödemeyi devlet üstlenebilecek. Sosyal devlet ilkesi gereği, nafaka miktarını devletin üstlenmesinin bütçeye getireceği maliyet hesaplanıyor. Süresiz nafakanın sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemenin 2022 yılı içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

EŞSİZ KORKU

Adana'da Sema Usta, Hakan K.'dan boşandı. Ancak eski eşi peşini bırakmadı. "Ölmeden önce göreceğin son yüz benimki olacak" diye tehdit yağdırdı.

PARAYI HİNDİRDİ

Elazığ'da Mehmet Doğruel, yurt dışına 15 bin adet hindi gönderdi. "Fiyatı 200 ila 540 TL arasında" dedi.

ÖLDÜREN İHMAL

Sanatçı Faruk Tınaz, pankreas kanserine yenildi. Eşi Canan Tınaz'dan vahim bir iddia geldi: Doktor teşhisi atladı. 'Hiçbir şeyin yok. Git hayatını yaşa' dedi. Çok üzgünüm çok...

ALTIN VURUŞ

İstanbul'da Emre Kızak, ucuz altın vaadiyle vatandaşı kandırdı. Yaklaşık 6 milyon liralık vurgun yaptı. 390 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

ZUHALE BAK!

Sosyetik Zuhal Mansfield ile alt komşusu kapıştı. Muzaffer B, iş kadını hakkında dava açtı: Beni rahatsız etmek için sürekli topuklu ayakkabı ile geziyor. Pencereme kedi pisliği atıyor.

CORONAYA YAKALANDI

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Covid- 19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.

234 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca, 234 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 108'er lira, 8 bilenler 244'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.