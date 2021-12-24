Sadece 9 bina kaldı! 17 Ağustos 1999 depreminde Kocaeli'de ağır hasarlı olan...

"YERİNE GÜVENLİ BİNALAR İNŞA EDİLECEK"

Kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte risk tespiti yapılmış bazı binaların bulunduğunu belirten Bulut, "Bunlar da hatırı sayılır bir noktada yaklaşık 500 kadar. O binalarda da elektrik, su, doğal gaz gibi hizmetlerin kesilmesiyle alakalı çalışmalar başladı. Bu çalışmaların bitmesinin ardından en kısa zamanda o binaların da yıkılması kesinleşip kentsel dönüşüme dahil olmasını bekliyoruz. O binaların yerine güvenli ve yeni binalar inşa edilecek. Kocaeli olarak en büyük beklentimizden bir tanesi de kentsel dönüşümün hızlanması" dedi.