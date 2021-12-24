Kaçak kaşar operasyonu: 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el konuldu

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesi Ziraat Odası önünde düzenlenen yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ton 800 kilogram menşei belli olmayan, sevk irsaliyesi bulunmayan kaşar peyniri ele geçirildi.

Kaçak kaşar operasyonu! 2 ton...

Araç sürücüsü C.İ. ve peynirlerin sahibi olduğu tespit edilen B.Ö. hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı. Peynirler ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğüne teslim edildi.