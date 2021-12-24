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    • Yaşam
    • 24.12.2021 09:17
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    • 24.12.2021 10:00
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    Kaçak kaşar operasyonu: 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el konuldu

    Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kaşar operasyonu düzenledi. Operasyonda menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el konuldu.

    İHA
    Kaçak kaşar operasyonu! 2 ton...

    Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesi Ziraat Odası önünde düzenlenen yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ton 800 kilogram menşei belli olmayan, sevk irsaliyesi bulunmayan kaşar peyniri ele geçirildi.

    Kaçak kaşar operasyonu! 2 ton...

    Araç sürücüsü C.İ. ve peynirlerin sahibi olduğu tespit edilen B.Ö. hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı. Peynirler ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğüne teslim edildi.

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    Haberler Yaşam Kaçak kaşar operasyonu: 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el konuldu
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