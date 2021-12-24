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    • Yaşam
    • 24.12.2021 12:23
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    • 24.12.2021 12:23
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    Zeytinburnu'nda 4. kattan düşüp yaralandı

    Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın 4. katında oturan 16 yaşındaki E.A. pencereden düştü. E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    İntihar mı kaza mı? 4. kattan düşüp yaralandı

    Olay dün akşam saatlerinde Beştelsiz Mahallesi 102 Sokak'taki 5 katlı binada yaşandı. 16 yaşındaki E.A. ismindeki kız oturduğu 4. kattaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

    Sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri E.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. E.A.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. E.A.'nın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, düşme anları ve çevredekilerin yanına koştuğu yer aldı.

    "BİR SES DUYDUK DIŞARI ÇIKTIK"
    Sokakta esnaf olan İsmail Karagöz, "İçerdeydik. Bir ses duyduk dışarı çıktık. Bir baktık çocuk düşmüş ardından ambulans geldi, götürdüler. Neden ve nasıl düştüğüne dair hiç bilgimiz yok. Polis geldi, incelemeler yapıldı." dedi.

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