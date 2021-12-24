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    • Yaşam
    • 24.12.2021 14:48
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    • 24.12.2021 14:48
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    Kokular üzerine eve girildi! Yaşlı adamın cesedi bulundu

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kötü kokular üzerine evine girilen yaşlı adamın cesedi bulundu. Cansıuz beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    İHA
    Kokunun ardından dehşet çıktı

    Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Sumbas yolu üzerindeki evde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Rıza Dulger, 4-5 gündür görünmeyince ve evinden kokular gelmesi üzerine, durum polise bildirildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Odada hareketsiz şekilde yatan Rıza Dulger'in öldüğü tespit edildi.

    Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dulger'in cansız bedeni, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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    Haberler Yaşam Kokular üzerine eve girildi! Yaşlı adamın cesedi bulundu
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