Donmaktan son anda kurtarılan kurt yavrusu tedavi edildi: Kendi kendini yiyordu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki yoğun kar yağışının etkili olduğu bin 744 rakımlı Dinek Dağında dolaşırken bir vatandaş tarafından karların altındaki kurt yavrusu yaralı halde bulundu.
Donmaktan son anda kurtarılan kurt yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bacağından ve kafasından yaralanan kurt yavrusu, buradaki ilk müdahalenin ardından da Veteriner Fakültesi'ne gönderildi. Acil Servis bölümünde tedavisine başlandı, 1 gün süreyle de yoğun bakımda bekletildi. Veteriner hekimler tarafından da iki gündür tedavi edilen kurt yavrusunun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Veteriner Hekim Sevim Uğurlu, kafasından ve bacağından yaralı bir vaziyette geldiğini ifade ederek, iki gündür tedavi edildiğini söyledi.