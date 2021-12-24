Donmaktan son anda kurtarılan kurt yavrusu tedavi edildi: Kendi kendini yiyordu





Sağlık durumunun da iyi olduğunu aktaran Uğurlu, "Kırıkkale Üniversitesi'nde Cerrahi Anabilim Dalında doktora yapıyorum. Küçük bir kurt yavrumuz var. Bunu vatandaş karın altında bağırırken buluyor. Bulduklarında da karın üzerinde kan görüyorlar. Bize getirildiğinde ciddi bir kafa travması olduğunu anladık. Fakat sebebini bilmiyoruz. Bu bir insan veya vahşi bir hayvan tarafından yapılmış olabilir. Durumu kritikti gerekli müdahaleleri yaptık. İlk geldiği gün baya yoğun bakımda kaldı. Gerekli tıbbi tedaviler aldı. İki gün oldu şuanda genel durumu ise şuan toparladı" dedi.