Bakan Kurum'dan belediyelere "Yeşil Kalkınma" çağrısı!

AK Parti'nin vatandaşa rağmen değil, vatandaşın talebine göre hizmet ürettiğine dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti:

"AK Partimizi, her dönem oylarını yükselterek iktidara taşıyan anlayış budur. Bugünden sonra da yine iktidara taşıyacak olan şey belediyecilikte ortaya koyacağımız yeni başarı hikâyeleridir. Bu kutlu yolculuğa birçok kez darbe vurulmak istendi. Türlü badirelerden geçtik. Darbe teşebbüslerinden teröre, Gezi kalkışmasından ekonomik saldırılara kadar nice bariyeri, nice engeli aştık. Ama yılmadık! Yılgınlığa düşmedik. Ülkemizin her karışında 3,5 trilyon dolarlık yatırımı gerçekleştirdik, şanlı tarihimize yaraşır şehirler kurduk, dünyanın gözbebeği bir Türkiye inşa ettik. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu aziz vatana daha nice eser ve yatırım kazandıracağız"

"3 MİLYAR 157 MİLYON DOLARLIK PAKETİ 3 YIL İÇİNDE KULLANACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu, TBMM'nin takdiriyle

hizmet verilen nüfus oranını yüzde 89'a ulaştırdık. İnşallah 2023 yılına kadar belediye nüfusunun yüzde 100'üne bu hizmeti vermekte kararlıyız. Arıtılarak kullanılan atık suların oranını hep birlikte yüzde 3,2'ye çıkardık. Şimdi atık su arıtma, biyolojik arıtma ve membran teknolojilerini daha da yaygınlaştırarak bu oranı inşallah 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkaracağız. Özellikle yeşil kalkınma sürecinde bu hedefe ulaşmak zorundayız"



"GERİ KAZANIM ORANINI 2023'TE YÜZDE 35'E ÇIKARACAĞIZ"

Çevreci tesisler, plastik poşet uygulaması, yeni depozito sistemi ve yerel yönetimlerin çalışmaları sayesinde atıkların geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e çıkaracaklarını belirten Kurum, "Hem çevremizi koruyacağız hem ekonomimize katkı sağlayacağız hem de 100 bin kardeşimize istihdam kapısı açmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

"ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ, DÜNYANIN SAYILI PARKLARINDAN OLACAK"

Kurum, "81 şehirde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle projelendirilen 417 millet bahçesinden 125'inin hizmete sunulduğunu, diğer millet bahçelerinin yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Türkiye genelinde hizmete açılan millet bahçeleri hakkında bilgi Kurum, "En büyük projemiz Atatürk Havalimanı alanında Türkiye'nin en büyük millet bahçemizi yapacağız. İnşallah tamamlandığında dünyanın sayılı şehir parkları arasındaki yerini alacak. Önümüzdeki dönemde belediyelerimizle birlikte millet bahçesi sayımızı, yeşil alan miktarımızı her geçen gün artıracağız." dedi.

Murat Kurum, sunumunu, "81 ilimize, 84 milyon vatandaşımıza, tüm ekibimizle gece gündüz demeden ülkemize hizmet etmeye aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını birbirinden değerli, büyük eserlerle taçlandıracağız." sözleriyle tamamladı.

SALDA GÖLÜ GÜZELLİĞİ

Salda gölü çok güzel. Manzarası çok güzel, sakin, huzurlu ve sessiz, insana huzur veren bir şekilde insanı da rahatlatıyor.

İki yıl önce de gelmiştik eşimle birlikte. O zamanda merak etmiştik, şimdide bir daha tekrar uğramak istedik.

İki yıl önce gediğimizde araçlar salda gölüne çok yakın duruyordu. Ama şu an geldiğimiz zaman korumaya alınmış ve kimse içeriye giremiyor, yanına yaklaşamıyor.