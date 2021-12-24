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    • Yaşam
    • 24.12.2021 14:48
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    • 24.12.2021 14:56
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    Bakan Kurum'dan belediyelere "Yeşil Kalkınma" çağrısı!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam’da devam eden AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda belediye başkanlarına hitap etti. Bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Bakan Murat Kurum, belediye başkanlarına “iklim değişikliği ve yeşil kalkınma projeleri hazırlayıp Bakanlığa başvurmaları” çağrısında bulundu.

    Bakan Kurum’dan Yeşil Kalkınma çağrısı!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan iklim değişikliğiyle mücadele için 3 milyar 157 milyon dolarlık finansman sağladığını belirterek, "Belediye başkanlarımıza çağrım; iklim değişikliği ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun." dedi. Bakan Kurum, İller Bankası, Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle 30 milyar liralık finansman paketinin 2022 yılının ilk yarısında belediyelere sunulacağını açıkladı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da devam eden AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda belediye başkanlarına hitap ederek, bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

    Kurum, 81 şehir, 972 ilçede yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 kalem çevre ve şehircilik yatırımı başlattıklarını ve projelerin büyük bölümünü tamamladıklarını söyledi. Bakan Kurum sadece İller Bankası ile 2002'den bugüne 81 şehirde tam 90 milyar liralık 9 bin 300 projeyi hayata geçirdiklerini, ayrıca 10 milyar lira bedelli 740 projenin devam ettiğini, 2018 yılından bugüne kadar yerel yönetimlerin çevre projelerine 2,6 milyar lira hibe desteği verdiklerini ve 1 milyar lira tutarındaki projelerin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

    BELEDİYE BAŞKANLARINA MÜJDE!

    Uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları kredi ve hibe portföyünü 3 milyar avronun üzerine çıkardıkları bilgisini de paylaşan Bakan Murat Kurum, belediye başkanlarına şu müjdeyi verdi:

    "İller Bankamızla yerel yönetimlerimiz için; Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle 30 milyar liralık finansman paketini 2022 yılının ilk yarısında belediyelerimize sunuyoruz. Siz şehirlerimize değer katacak projelerinizi hazırlayın, biz de tüm imkânlarımızı belediyelerimiz için seferber edelim."



        Bugüne kadar hiçbir belediyeyi çaresiz ve çözümsüz bırakmadıklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Hep bir kardeşiniz, bir yol arkadaşınız olarak; sizlerle ülkemize hizmet ettik, milletimizin yanında olduk. Milletimizle yaptığımız her kucaklaşmada, hep yeni şeyler öğrendik. Bir omuza dokunmanın, bir evin kapısını çalmanın, bir sofrada iftar beklemenin ne kadar kıymetli olduğunu gördük." diye konuştu.

        "YEŞİLE YAPILAN YATIRIMDAN RAHATSIZ OLAN BİR MUHALEFET VAR"

        Sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğinin adresinin AK Parti olduğunu vurgulayan Kurum, "Karşımızda ise, şehirlerin geleceğine dair herhangi bir kaygısı, derdi olmayan; sadece algı ve reklamlarla milletimizi aldatmaya çalışan bir zihniyet var. Dün 'beton, beton' diyenler, bugün şehirlerimizin en değerli yerlerine yaptığımız yeşil yatırımlardan, millet bahçelerinden dahi rahatsız oluyorlar. Yani karşımızda, yeşile yapılan yatırımdan rahatsız olan bir muhalefet var. İstanbul'da 39 ilçemizde yüzlerce projemiz var, Ankara'da ilçe belediyelerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerimizle şehircilik devrimi gerçekleştiriyoruz. Yine İzmir'in en büyük dönüşüm projesini biz yapıyoruz, bunların bitirdikleri tek bir projesi yok." dedi.

        2023 SEÇİMLERİNE KADAR OLAN SÜREYİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRELİM

        Aziz milletin her zaman proje yapanı gördüğünü, yatırımı her zaman takdir ettiğini, eseri her zaman alkışladığını belirten Kurum, "Yeter ki biz 2023 seçimlerine kadar, kalan bir buçuk yılı çok iyi değerlendirelim. Önce tüm yatırımlarımızla, dev projelerimizle, 2023 seçimlerine tam odaklanacağız. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü sürdüreceğiz. Ardından arı gibi çalışarak 2024 seçimleriyle her ilimizde, her ilçemizde, her beldemizde milletimizle birlikte AK Parti'nin liderliğini sürdüreceğiz." diye konuştu.

        AK Parti'nin vatandaşa rağmen değil, vatandaşın talebine göre hizmet ürettiğine dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti:

        "AK Partimizi, her dönem oylarını yükselterek iktidara taşıyan anlayış budur. Bugünden sonra da yine iktidara taşıyacak olan şey belediyecilikte ortaya koyacağımız yeni başarı hikâyeleridir. Bu kutlu yolculuğa birçok kez darbe vurulmak istendi. Türlü badirelerden geçtik. Darbe teşebbüslerinden teröre, Gezi kalkışmasından ekonomik saldırılara kadar nice bariyeri, nice engeli aştık. Ama yılmadık! Yılgınlığa düşmedik. Ülkemizin her karışında 3,5 trilyon dolarlık yatırımı gerçekleştirdik, şanlı tarihimize yaraşır şehirler kurduk, dünyanın gözbebeği bir Türkiye inşa ettik. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu aziz vatana daha nice eser ve yatırım kazandıracağız"

        "3 MİLYAR 157 MİLYON DOLARLIK PAKETİ 3 YIL İÇİNDE KULLANACAĞIZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu, TBMM'nin takdiriyle

        hizmet verilen nüfus oranını yüzde 89'a ulaştırdık. İnşallah 2023 yılına kadar belediye nüfusunun yüzde 100'üne bu hizmeti vermekte kararlıyız. Arıtılarak kullanılan atık suların oranını hep birlikte yüzde 3,2'ye çıkardık. Şimdi atık su arıtma, biyolojik arıtma ve membran teknolojilerini daha da yaygınlaştırarak bu oranı inşallah 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkaracağız. Özellikle yeşil kalkınma sürecinde bu hedefe ulaşmak zorundayız"


        "GERİ KAZANIM ORANINI 2023'TE YÜZDE 35'E ÇIKARACAĞIZ"

        Çevreci tesisler, plastik poşet uygulaması, yeni depozito sistemi ve yerel yönetimlerin çalışmaları sayesinde atıkların geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e çıkaracaklarını belirten Kurum, "Hem çevremizi koruyacağız hem ekonomimize katkı sağlayacağız hem de 100 bin kardeşimize istihdam kapısı açmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

        "ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ, DÜNYANIN SAYILI PARKLARINDAN OLACAK"

        Kurum, "81 şehirde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle projelendirilen 417 millet bahçesinden 125'inin hizmete sunulduğunu, diğer millet bahçelerinin yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Türkiye genelinde hizmete açılan millet bahçeleri hakkında bilgi Kurum, "En büyük projemiz Atatürk Havalimanı alanında Türkiye'nin en büyük millet bahçemizi yapacağız. İnşallah tamamlandığında dünyanın sayılı şehir parkları arasındaki yerini alacak. Önümüzdeki dönemde belediyelerimizle birlikte millet bahçesi sayımızı, yeşil alan miktarımızı her geçen gün artıracağız." dedi.

        Murat Kurum, sunumunu, "81 ilimize, 84 milyon vatandaşımıza, tüm ekibimizle gece gündüz demeden ülkemize hizmet etmeye aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını birbirinden değerli, büyük eserlerle taçlandıracağız." sözleriyle tamamladı.

        SALDA GÖLÜ GÜZELLİĞİ

        Salda gölü çok güzel. Manzarası çok güzel, sakin, huzurlu ve sessiz, insana huzur veren bir şekilde insanı da rahatlatıyor.

        İki yıl önce de gelmiştik eşimle birlikte. O zamanda merak etmiştik, şimdide bir daha tekrar uğramak istedik.

        İki yıl önce gediğimizde araçlar salda gölüne çok yakın duruyordu. Ama şu an geldiğimiz zaman korumaya alınmış ve kimse içeriye giremiyor, yanına yaklaşamıyor.

            Araçları dışarıda bıraktık, hani elektrikli araçlar ile buraya kadar geldik. Oda güzel düşünülmüş.

            Seyir terası yapılmış aynı şekilde.

            Çevre düzenlemesi çok güzel olmuş, aşırı güzel olmuş diyebilirim. İki yıl öncesi ile bu yılı karşılaştırdığım zaman iyi ki böyle bir düzenleme yapılmış diyorum. Böyle olması bence gerekliydi.

            Emine hanım iyi ki gelmiş. İyi ki bu düzenleme yapılmış ki gelecek nesillere de en azından bu doğa harikası aktarılabilecek sayesinde. Yoksa daha fazla yıpranıp daha fazla bozulabilirdi bu çevre diye düşünüyorum.

            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum; bu doğaya bu şekilde katkı da bulunduğu için.
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