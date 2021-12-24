Bakan Kurum'dan belediyelere "Yeşil Kalkınma" çağrısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan iklim değişikliğiyle mücadele için 3 milyar 157 milyon dolarlık finansman sağladığını belirterek, "Belediye başkanlarımıza çağrım; iklim değişikliği ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun." dedi. Bakan Kurum, İller Bankası, Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle 30 milyar liralık finansman paketinin 2022 yılının ilk yarısında belediyelere sunulacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da devam eden AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda belediye başkanlarına hitap ederek, bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Kurum, 81 şehir, 972 ilçede yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 kalem çevre ve şehircilik yatırımı başlattıklarını ve projelerin büyük bölümünü tamamladıklarını söyledi. Bakan Kurum sadece İller Bankası ile 2002'den bugüne 81 şehirde tam 90 milyar liralık 9 bin 300 projeyi hayata geçirdiklerini, ayrıca 10 milyar lira bedelli 740 projenin devam ettiğini, 2018 yılından bugüne kadar yerel yönetimlerin çevre projelerine 2,6 milyar lira hibe desteği verdiklerini ve 1 milyar lira tutarındaki projelerin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
BELEDİYE BAŞKANLARINA MÜJDE!
Uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları kredi ve hibe portföyünü 3 milyar avronun üzerine çıkardıkları bilgisini de paylaşan Bakan Murat Kurum, belediye başkanlarına şu müjdeyi verdi:
"İller Bankamızla yerel yönetimlerimiz için; Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle 30 milyar liralık finansman paketini 2022 yılının ilk yarısında belediyelerimize sunuyoruz. Siz şehirlerimize değer katacak projelerinizi hazırlayın, biz de tüm imkânlarımızı belediyelerimiz için seferber edelim."