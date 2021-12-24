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    • Yaşam
    • 24.12.2021 15:34
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    • 24.12.2021 15:34
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    Başakşehir'de korkunç kaza! İşitme engelli anne ile çocuğuna minibüs çarptı! Çocuk öldü, anne ağır yaralı

    Son dakika haberi... Başakşehir'de çocuğunu okula götürmek için evden çıkan işitme engelli anne ile çocuğuna karşıdan karşıya geçmek isterken minibüs çarptı. Feci kaza sonucu çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.

    Korkunç kaza! Anne ile çocuğuna minibüs çarptı

    Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde çocuğunu okula götürmek için evden çıkan işitme engelli anne ve çocuk yolun karşısına geçmek istedikleri esnada bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken anne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi'nde meydana geldi. Saat 07.30 sıralarında İbrahim Arda Oruç isimli 4. sınıf öğrencisi çocuğunu okula götürmek isteyen işitme engelli anne Filiz Oruç çocuğu ile birlikte caddeden karşı tarafa geçmek istedi. Yolun yarısına gelip durduktan sonra karşı tarafa geçmek isteyen anne ve çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    ŞOFÖR YAKALANARAK TUTUKLANDI
    Kaza sonrasında minibüs şoförü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kayabaşı Karakol Ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    KÜÇÜK ÇOCUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
    Kaza sonrasında yaşamını yitiren 4. sınıf öğrencisi İbrahim Arda Oruç ise bugün Cuma namazına müteakip Başakşehir İmam-ı Azam camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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