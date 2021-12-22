Adana'da kan donduran olay! Dini nikahlı eşini önce demir sopayla darbedip ardından yüzünden bıçakladı

- Yaşam
- 23.12.2021 05:39
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- 23.12.2021 05:39
Çevrede bulunan vatandaşlar, yaralı kadının yardımına koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bir süre yaralı kadının başında bekleyen Serkan T., polislerinin geldiğini görünce kaçmak istedi.
Durumu fark eden polis, Serkan T.'yi kaçmaya fırsat bulmadan kıskıvrak yakaladı.
Yaralı kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sara B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
'BAŞKASIYLA OTELE GİRDİ'
Polis tarafından yakalanan ve elleri kanlı olduğu görülen Serkan T., gazeticilere "Bir aylık çocuğum var benim. Başkasıyla otele girdi" diye konuştu.