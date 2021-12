Emine Erdoğan'dan ilk hatıra kitabı 'Afrika Seyahatlerim' hakkında önemli mesajlar: Afrika'da dönüşümün anahtarı kadınlar

Afrika dediğimizde insanın aklına haliyle ilk olarak sömürgecilik geliyor. Bugün kime sorsanız, Afrika'yı, açlıkla, susuzlukla, uzun süren kıtlıklarla, salgın hastalıklarla hatırlıyor. Afrika ülkeleri her ne kadar bağımsızlığını ilan etmiş olsa da, yüzyıllar boyu sömürgeciliğe maruz kalmanın etkilerini elbette atlatabilmiş değil.

Aslında bunu tek bir örnekle kısaca anlatabilirim. 2011 Somali ziyaretimiz kadar sarsıcı bir deneyim hatırlamıyorum. Hafızanızı yoklayın, o zaman büyük bir kıtlık olmuştu. On binlerce insan açlıktan öldü. Ziyaretimiz esnasında evlatlarını kaybetmiş anneler, hastaneye yetişemeden yolda ölen çocuklar gördük. Gelişmiş ülkelerdeki çocuklarla, Afrikalı çocukların kurabildikleri hayaller arasında çok büyük farklar var.

Tabii, şunu unutmamak gerekir ki, Afrika dediğimizde onlarca ülkeden oluşan büyük bir kıtadan bahsediyoruz. Yüzlerce dil konuşulduğu gibi, yüzlerce etnik grup mevcut. Bunun yanında birçok farklı inanç var. Dolayısıyla, her ülkenin deneyimi birbirinden çok farklı. Genel olarak değerlendirdiğimizde, sömürgeciliğin izlerini her yerde görüyoruz. Ama uzun zamandır Afrika iyileşme sürecinde. Maddi ve manevi eşsiz bir kalkınma potansiyeline sahip. İnanıyorum ki gelecekte çok daha farklı bir Afrika göreceğiz. Hatta, Afrika'nın 21. yüzyılın parlayan yıldızı olacağını defaatle dillendirmişimdir. Ama ne olursa olsun, insanlık tarihi içinde kıtanın yaşadıkları bir iç sızısı olarak kalacak.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin 'Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez' sözleriyle başladığınız kitabınızda Afrika yolculuklarınızın sizin için 'insanlık tecrübelerine şahitlik edip sorumlulukları yeniden hatırlama' vesilesi olduğunu dile getiriyorsunuz. Afrika ziyaretlerinizi bu anlamda dünyanın diğer bölgelerine yaptığınız yolculuklardan ayıran şeyler nelerdi?

Bu söz, çok sevdiğim bir sözdür. Hayatımda her zaman yön tayin etmiştir. Paylaşmanın çoğaltan hikmetini hatırlatır bana. Afrika, acının yoğunlaştığı bir yer. Adaletsizliğin hangi boyutlara varabileceği burada gözler önüne seriliyor. Bu seyahatlerin en ayırt edici özelliği, insana böyle bir bakış açısı kazandırmasıdır. Aynı dünya üzerinde bu kadar farklı hayatların yaşanıyor olması herkesin üzerine düşünmesi gereken bir gerçek. Hayat dediğimiz uzun gibi görünen, aslında kısa bir yolculuk. Hepimiz bu yolculuğu anlamlı kılma arayışı içindeyiz. Aradığımız anlamın, hayırlarla dolu eserler ortaya koymakta saklı olduğunu düşünüyorum. Yani, birinin yaşadığı müşkülü hafifletebiliyorsanız, ortaya güzel bir insanlık eseri koymuş oluyorsunuz. Elbette bunun birçok boyutu var. Önce bir birey olarak, her an hayrın peşinden koşmakla mükellefiz. Bu sorumluluğun bir toplumun ve devletin ana prensibi haline gelmesi, odağında insan olan politikaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu da dünyanın tüm sorunları için yegane çıkış yoludur. Zannediyorum Afrika deneyimi, sadece şahsım için değil, gidip gören herkes için aynı hisleri uyandırmıştır.