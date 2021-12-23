Omicron hakkında çarpıcı araştırma! Varyant en çok onları etkiliyor

Kısa sürede gezegenimizin ortak gündemi haline gelen varyant ile ilgili merakla beklenen sonuçlar geldi. Avustralyalı bilim insanlarının imza attığı çalışma ile Omicron'a karşı en çok risk altında olan grup netlik kazandı.
ÇARPICI SONUÇ
Laboratuvar sonuçları Delta'ya yakalanan aşılanmamış kişilerin Omicron enfeksiyonuna karşı neredeyse hiçbir koruması olmadığını gösteriyor Uzmanlar Delta'dan kurtulanlardan alınan kanı Omicron'a karşı test etti ve antikor seviyelerini ölçtü.
SÜPER BAĞIŞIKLIĞIN ANAHTARI
Innsbruck Tıp Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, Delta'dan kurtulan hastaların zamanı geldiğinde takviye aşı yaptırmaları durumunda enfeksiyona karşı 'süper bağışıklık' kazandıklarını buldu. Uzmanlar bu sonuçların takviye aşıların ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gözler önüne serdiğinin altını çizdi.
OMICRON DAHA HAFİF
İskoçya ve Güney Afrika'da yapılan araştırmaların yayımlanan ilk sonuçlarına göre, Omicron dalgası daha hafif görünüyor. İlk veriler, diğer varyantlara kıyasla daha az insanın hastanede tedaviye ihtiyaç duyduğunu, bu sayının yüzde 30 ila yüzde 70 düzeyinde azalma potansiyeli olduğunu gösteriyor.
Ancak Omicron daha hafif olsa bile, vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinin hastaneledeki kapasite üzerinde baskı oluşturabileceğine dair endişeler devam ediyor. Birleşik Krallık genelinde vaka sayısı Çarşamba günü ilk kez 100 bini aştı.