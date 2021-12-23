Omicron hakkında çarpıcı araştırma! Varyant en çok onları etkiliyor

Kısa sürede gezegenimizin ortak gündemi haline gelen varyant ile ilgili merakla beklenen sonuçlar geldi. Avustralyalı bilim insanlarının imza attığı çalışma ile Omicron'a karşı en çok risk altında olan grup netlik kazandı.

ÇARPICI SONUÇ

Laboratuvar sonuçları Delta'ya yakalanan aşılanmamış kişilerin Omicron enfeksiyonuna karşı neredeyse hiçbir koruması olmadığını gösteriyor Uzmanlar Delta'dan kurtulanlardan alınan kanı Omicron'a karşı test etti ve antikor seviyelerini ölçtü.