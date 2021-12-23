Torununa tecavüz edip hamile bırakan dede 30 yıl hapisle yırtmasın!





İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2013 ile 2021 yılları arasında Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede mağdur D.O.'nun 15 Ocak 2021 günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gittiği ve yapılan muayenede mağdurun 32 haftalık gebe olduğunun tespit edildiği belirtildi. 16 Ocak 2021'de mağdurun doğum yapması üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da iddianamede aktarıldı. D.O. soruşturma kapsamında Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan beyanında, aynı binada oturan dedesinin 8 yaşından beri kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. İlk olayın kendisi 8 yaşındayken yaşandığını dile getiren D.O. "Kuzenim ile lunaparka gitmek istedik. Dedem 'o şeyi yaparsanız götürürüm' dedi. Kuzenimin üzerine çıkarak cinsel davranışlarda bulundu. Bana da dokundu. Ben istemeyince sinirlenerek gitti. Akşam vakitlerinde beni çağırırdı. Bazı günler o evde kalırdım. Babaannem olduğu günlerde o uyuduğunda kapıyı kapatıp yapardı. Anneme ve babama söylemekle tehdit edip 'annene söylerim, babana söylerim, öğrendikleri zaman evden kovulursun' diyerek zorluyordu. Bu olaylar neticesinde doğum yaptım. Şikayetçiyim" demişti. Sanık Durmuş O. ise susma hakkını kullandı. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurdan doğan bebeğin biyolojik babasının yüzde 99,99 dede Durmuş O. olduğunun tespit edildiği ifade edildi. İddianamede dede Durmuş O. hakkında '12 yaşından küçük mağdura karşı cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.