Torununa tecavüz edip hamile bırakan dede 30 yıl hapisle yırtmasın!

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık dede Durmuş O. SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile mağdur kızın anne ve babası da katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda mağdur kızın olay nedeniyle ruh ve beden sağlığının bozulduğuna dair raporu okudu.
Duruşmada beyanda bulunan mağdur avukatı, D.O.'nun 8 yaşından beri cinsel istismara maruz kaldığını belirterek, "DNA raporunda da bebeğin babası olduğu aşikardır. Biz bu durumda en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Söz verilen sanık Durmuş O. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Bunu mal mülk için yapıyorlar. Bana iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.
Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Durmuş O.'nun 'öz torununa cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.