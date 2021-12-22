Turistik şehirde fuhuş baskını!

Baskınlarda, fuhuş yapmak, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarından 3'ü yabancı uyruklu, 6 kadının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir odanın içerisinde kurulan serada 3 ayrı saksı içinde yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi.

Masaj salonlarında çalışan 12 kişi de ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.