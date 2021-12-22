Yine Pitbull dehşeti! 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, öğleden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.
AĞIR YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.