Cuma günü çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı sevinemedi: 60 bin TL zararım var

Abdest alınan bölüme geçen Tekin, borçlarını ödemek için yanına aldığı 10 bin doları koyduğu montunu astı. Bu sırada yanına gelen bir kişi, Tekin'in montunun üstüne kendi montunu astı. Abdest aldıktan sonra camiye girmek için dışarı çıkan Tekin, cebinde 10 bin dolarının olmadığını fark etti. Kendisi ile abdest alan kişiyi de camide göremeyince Tekin, polise giderek şikayetçi oldu.