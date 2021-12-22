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    • Yaşam
    • 22.12.2021 11:28
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    • 22.12.2021 11:34
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    Maddi durumu kötü olan kadınlara fuhuş tuzağı! Kayseri'de 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı

    Kayseri'de maddi durumu kötü olan kadınları fuhuşa sürükleyenlere operasyon yapıldı. Operasyonda 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Söz konusu şüpheliler, Kayseri ve çevre illerdeki erkekleri kadınlarla buluşturup fuhula aracılık ediyorlardı.

    DHA
    Maddi durumu kötü kadınlara fuhuş tuzağı
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    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhşa aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, Ö.A., S.A., F.S., Z.K., Y.D., M.D. ve aynı aileden G.Ö., S.Ö., K.Ö. ve S.Ö.'nün maddi durumu kökü olan kadınları fuhşu sürüklediklerini tespit etti.

    TANIDIKLARININ EVLERİNİ KULLANIYORLAR
    Şüphelilerin yer temin edip imkan ve aracılık sağladıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi evlerini ve tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, kadınların, evini kullandıran erkeklere ilişkiye girmelerini sağladıkları saptandı.

    ÇEVRE İLLERDEKİ ERKEKLER DE GELİYORDU
    Birbirleriyle irtibatlı olarak planlı ve koordineli şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, sosyal medya üzerinden yayınladıkları ilanlarla Kayseri ve çevre illerden iletişime geçtikleri erkeklerle kadınları buluşturup fuhşa aracılık ettikleri belirlendi.
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        Haberler Yaşam Maddi durumu kötü olan kadınlara fuhuş tuzağı! Kayseri'de 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı
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