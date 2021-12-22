Maddi durumu kötü olan kadınlara fuhuş tuzağı! Kayseri'de 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı

TANIDIKLARININ EVLERİNİ KULLANIYORLAR

Şüphelilerin yer temin edip imkan ve aracılık sağladıkları, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri, fuhuş için kendi evlerini ve tanıdıklarına ait başka evleri kullandıkları, kadınların, evini kullandıran erkeklere ilişkiye girmelerini sağladıkları saptandı.