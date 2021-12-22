11 yıl öz ağabeylerinin cinsel istismarına uğradı! Arkadaşından cesaret aldı suç duyurusunda bulundu: Bu dünyada hesap sorulsun

"AĞLAMALARINA ŞAHİT OLDUM"

Arkadaşının yaşadıklarını anlatan Filiz Z. ise, "Tam olarak onun hayatını bilmiyordum. Sadece, sessizliği benim dikkatimi çekiyordu. Bir şey yaşamış ama bunu bana söyleyemiyordu. Defalarca sordum, anlatmadı. Bir akşam kendisine, varsa her şeyi anlatmasını söyledim. Kendisine yardımcı olma konusunda söz verdim. O zaman, yaşadıklarını anlatmaya başladı. Duyduklarım karşısında kendime gelemedim. Bir kadının yaşamak istemediği bir olay. Ben devletten, kanunlarımızdan o kişilerin cezalandırılmasını bekliyorum" dedi.