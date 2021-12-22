Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Kemal Sunal'ın oynadığı sahne Esenyurt'ta gerçek oldu! İki erkek çarşaf giyip...

Esenyurt'ta hırsızların yeni taktiği görenlere pes dedirtti. Kemal Sunal'ın "Şaban oğlu Şaban ve Davaro" filminden esinlenen iki erkek şahıs, çarşaf giyip apartmanlardan hırsızlık yapmaya çalıştı. Yaşanan durumu fark eden bir vatandaş ise hırsızların apartmana girme çabasını cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına aldı.
Esenyurt'ta hırsızların yeni taktiği görenlere "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Yeşilçam'ın ünlü yapımlarından olan "Şaban oğlu Şaban ve Davaro" filmlerinde olduğu gibi çarşaf giyen iki erkek şahıs, kapı kapı dolaşarak apartmanlara girmeye çalıştı.
Rast gele zillere basan şahıslar, kapının açılmasıyla apartmanlara girip hırsızlık yapmayı amaçlarken, durumun farkına varan bir vatandaş yaşanan o anlar kayıt altına aldı. Görüntülerde ise ev sahibi kadının "Kimsiniz" sorusuna ısrarlı bir şekilde "Aç abla aç" cevabı veren hırsızlar dikkat çekti. Yaşanan olay sonrasında ev sahibi kadın durumu yetkililere haber verirken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
"FİLMLERDEN TEK FARKI GERÇEK OLMASI"
Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakini, "Benimde başıma benzer bir olay geldi. Çarşaf giymiş iki erkek zile bastı. Seslendiğimiz zaman ise cevap vermediler. 'Kimsiniz' diye tekrardan sorduğumuzda 'Aç abla aç' diye tepki gösterdiler. Ben ilk başta kadın sandım. Ses tonu gitgide kalınlaşınca erkek olduklarını anladım.