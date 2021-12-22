Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Kemal Sunal'ın oynadığı sahne Esenyurt'ta gerçek oldu! İki erkek çarşaf giyip...

Esenyurt'ta hırsızların yeni taktiği görenlere "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Yeşilçam'ın ünlü yapımlarından olan "Şaban oğlu Şaban ve Davaro" filmlerinde olduğu gibi çarşaf giyen iki erkek şahıs, kapı kapı dolaşarak apartmanlara girmeye çalıştı.

Rast gele zillere basan şahıslar, kapının açılmasıyla apartmanlara girip hırsızlık yapmayı amaçlarken, durumun farkına varan bir vatandaş yaşanan o anlar kayıt altına aldı. Görüntülerde ise ev sahibi kadının "Kimsiniz" sorusuna ısrarlı bir şekilde "Aç abla aç" cevabı veren hırsızlar dikkat çekti. Yaşanan olay sonrasında ev sahibi kadın durumu yetkililere haber verirken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.