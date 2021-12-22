Cip otobüse binmeye çalışanlara çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi, kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı cip, park halindeki yolcu otobüsüne binmeye çalışanlara çarptı.

3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada otobüs personeli Erdal Elbaner ile 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elbaner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.