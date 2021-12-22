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    • Yaşam
    • 22.12.2021 16:14
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    • 22.12.2021 16:19
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    Cip otobüse binmeye çalışanlara çarptı: 1 ölü 3 yaralı

    Mardin'de Nusaybin ilçesinde uluslararası İpekyolu'nda yabancı plakalı cip, park halindeki otobüse binmeye çalışanlara çarptı. Kazada otobüs personeli Erdal Elbaner (40) hayatını kaybetti, 3 yolcu da yaralandı.

    DHA
    Korkunç kaza! 1 ölü 3 yaralı

    Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi, kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı cip, park halindeki yolcu otobüsüne binmeye çalışanlara çarptı.

    3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
    Kazada otobüs personeli Erdal Elbaner ile 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elbaner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

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    Haberler Yaşam Cip otobüse binmeye çalışanlara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
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