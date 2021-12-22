Sapanca Gölü'nden sevindiren haber! 10 günde 22 santimetre yükseldi

Bilindiği üzere Türkiye genelinde birçok gölün ve kaynağın kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı günümüzde, bu noktada yürütülen çalışmaların önemi de artmıştır. Bu düşünceyle SASKİ olarak suyumuzun muhafazası için yürüttüğümüz çalışmaları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Görmüş olduğumuz dağlarda, ovalarda gölümüzü besleyen kaynakların kullanımını denetliyor ve doğamıza zarar verecek her türlü tehdidin önüne geçmek için ciddi bir tutum sergiliyoruz. Bu sayede suyumuzun varlığını en sağlıklı şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.



"SEVİYENİN MAKSİMUM NOKTAYA ULAŞMASI İÇİN GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ"

Ölçümlerde alınan sonuçların sevindirici olduğunu ifade eden Yüce, "SASKİ'mizin Esentepe'de bulunan tesislerine bir ziyaretimiz oldu. Burada görevli uzman personelimizle yaptığımız ölçümlerde su seviyesinin 31.69 metre olduğunu tespit ettik. Su seviyesi gerçekten güzel bir aşama kaydetti. Verilerle açıklayacak olursak 10 gün önce 31.47 metre olan seviye, 22 santim yükselerek 31.69 metreye ulaşmış. Bu noktada rahmetin, bereketli yağışların rolü çok büyüktür. Ayrıca bir de yürütülen sıkı denetleme ve kontrollerle su kullanımını ve çevresel faktörleri yakın takibe alarak seviyenin maksimum noktaya ulaşması için gayretle çalışıyoruz. Halkımıza en kaliteli içme suyunu sunmak, kaynaklarımızı geleceğe taşımak için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.