Sapanca Gölü'nden sevindiren haber! 10 günde 22 santimetre yükseldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) şehirdeki doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'nı, Kocaeli'nin ise su ihtiyacının yüzde 15'inin karşılandığı Sapanca Gölü'nde gölü besleyen kaynakları takip eden ekipler, olumsuz görülen durumlara anında müdahale ediyor.
Bu doğrultuda Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan SASKİ İçme Suyu Tesisleri'ni ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havzanın muhafazası amacıyla kullanılan araç ve ekipmanları yerinde inceledi. Başkan Yüce, ayrıca görevli ekiple birlikte göl seviyesinin son ölçümünü yaptı. Yaptığı incelemeler sonrası güzel haberi paylaşan Yüce, suyun kalitesi ve kullanımı noktasında yürütülen çalışmalar ile son yağışlarla birlikte 10 gün önce 31.47 metre olan seviyenin, 22 santim yükselerek 31.69 metreye yükseldiğini açıkladı.
"DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI KONUSUNDA HASSASİYETİMİZ VAR"
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Yüce, "Sapanca Gölü'müz ve tüm doğal kaynakların korunması konusunda hassasiyetimiz var. Gelecekte kıymeti çok daha fazla artacak olan içilebilir su kaynaklarının korunması ve bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi çok önemlidir.