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    • Yaşam
    • 21.12.2021 10:18
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    • 21.12.2021 11:03
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    Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının imdadına JAK timi yetişti

    Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kar motoru ile taşınarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

    DHA
    Hamile kadının imdadına JAK yetişti

    Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kar motoru ile taşınarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

    Hamile kadının imdadına JAK yetişti

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken'de ikamet eden hamile bir vatandaşımızın rahatsızlandığı ve yolun kapalı olması sebebiyle hastaneye götürülemediği ihbarının alınması üzerine JAK Timlerimiz bölgeye sevk edilmiş, vatandaşımız kar üstü motorlarıyla alınarak sağlık görevlilerine teslim edilmiştir" denildi.
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