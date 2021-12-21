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    • Yaşam
    • 21.12.2021 11:45
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    • 21.12.2021 11:53
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    Son dakika: SAS Holding cinayetinde flaş detaylar! Soygunu orada planlamışlar!

    İstanbul’da SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan’ın öldürülmesi hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kanlı olayın 2 kişi tarafından planlandığı tespit edildi. İlk planlayıcının holdingin yatırımcılardan biri, ortağının ise fırıncı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir'de 15 Haziran günü yaşanan gasp dehşetinde yankıları hala sürüyor, yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. Bir holdingte çalışan Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liraya alıp holdingin önüne geldi.

    SAS HOLDİNG CİNAYETİNDE ŞOK DETAYLAR
    Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kimliği belirsiz ve kar maskeli kişiler indi. Sibel Koçan'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşı da yaralandı. Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı.

    Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm delil ve ihtimalleri titizlikle inceledi. Kısa süre içinde de olayla irtibatı olduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.

        SAVCILIK PARAYA EL KOYDU, AMA GASP EDİLEN MİKTAR KAYIP
        Soruşturma kapsamında öncelikle olay yeri ve çevresindeki birçok kamera, telefon, şirketin giriş-çıkış kaydı gibi birçok detay özenle incelendi. 3 milyon lirayı alıp kayıplara karışan gaspçıların kurşunuyla hayatını kaybeden Sibel Aydın'ın holdinge geldiği araçta 7 milyon lira civarında bir meblağ daha bulunduğu belirlendi. O paraya savcılık tarafından el konuldu. 3 milyon ise hala kayıp.

        3. GASPÇI DA YAKALANDI, 1 PLANLAYICI DAHA ORTAYA ÇIKTI
        Olayın perde arkasında 3 gaspçıdan daha fazlası yatıyordu. Önce 2 gaspçı yakalandı. Bir de ortaya olayın planlayıcısı olduğu öğrenilen E.V. ortaya çıktı. İddiaya göre holdingin yatırımcıları bulunuyordu. Holdinge de her ayın 15'inde para transferi yapılıp, yine aynı gün yatırımcılara payları verilerek para dağıtımı yapılıyordu. İşte bu korkunç olayı planlayan kişi de iddiaya göre holdingin en büyük yatırımcısıydı. Büyük soygunu planladı, gaspçıları ayarladı. Her ayın 15'inde para transferi yapıldığı bilgisine vakıf olan planlayıcı düğmeye bastı, olayın ardında kanlı bir gerçek kaldı. Ama tek değildi.

        GASPÇI VE PLANLAYICILARIN KAÇMASINA YARDIMCI OLMUŞLAR
        13 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, 3'ü gaspçı, 2'si planlayıcı olmak üzere 5 şüpheli "nitelikli yağma" ve "suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise gaspçılarla birlikte hareket ettiği, olay yerine geldikleri aracın plakasını değiştiren, bir süre kaçmalarına hatta yurtdışına firar etmeleri noktasında yardımcı olan kişiler olduğu belirlendi.

            GASPÇI VE PLANLAYICILARIN KAÇMASINA YARDIMCI OLMUŞLAR
            13 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, 3'ü gaspçı, 2'si planlayıcı olmak üzere 5 şüpheli "nitelikli yağma" ve "suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise gaspçılarla birlikte hareket ettiği, olay yerine geldikleri aracın plakasını değiştiren, bir süre kaçmalarına hatta yurtdışına firar etmeleri noktasında yardımcı olan kişiler olduğu belirlendi.

            TELEFON KAYITLARI AYDINLATACAK
            Şüpheliler iddiaları reddetse de savcılık titiz bir çalışma sürdürüyor. 13 şüphelinin de telefon kayıtları inceleme altına alındı. Birbirleri ile irtibatları olup olmadığı noktası bu şekilde aydınlatılabilecek. Ve varsa holding içinden paranın geliş-gidiş saati, konumu gibi kritik bir içerden yardımın olup olmadığı da ortaya çıkacak. İçerden biri ya da birilerinin bu korkunç olayda bir dahili varsa soruşturmanın genişletilmesi de söz konusu olacak.

            MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME VE İNTİHAR DETAYI DA MERCEK ALTINDA
            Öte yandan şüphelilerin olaydan bir gün önce olay yerinde ve çevresinde keşif yaptıkları da ortaya çıktı. Suçlamaları inkar etseler Sibel Koçan gaspçılara uzun süre direnmişti.

            Bu noktada da savcılık moleküler genetik inceleme yoluna gitti. Koçan'ın tırnak aralarından alınan numunelerle gaspçılardan alınan numuneler karşılaştırılacak. Böylece o gün orada olduklarına dair güçlü bir delilin daha ortaya çıkması muhtemel.

                Savcılık ayrıca Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar etmesini de şüpheli buldu. Yaptığı araştırmalar sonucunda Süleyman A. ile şüphelilerin bir irtibatı tespit edilmedi.
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                Haberler Yaşam Son dakika: SAS Holding cinayetinde flaş detaylar! Soygunu orada planlamışlar!
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