Son dakika: SAS Holding cinayetinde flaş detaylar! Soygunu orada planlamışlar!

MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME VE İNTİHAR DETAYI DA MERCEK ALTINDA

Öte yandan şüphelilerin olaydan bir gün önce olay yerinde ve çevresinde keşif yaptıkları da ortaya çıktı. Suçlamaları inkar etseler Sibel Koçan gaspçılara uzun süre direnmişti.

Bu noktada da savcılık moleküler genetik inceleme yoluna gitti. Koçan'ın tırnak aralarından alınan numunelerle gaspçılardan alınan numuneler karşılaştırılacak. Böylece o gün orada olduklarına dair güçlü bir delilin daha ortaya çıkması muhtemel.