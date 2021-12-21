Son dakika: SAS Holding cinayetinde flaş detaylar! Soygunu orada planlamışlar!

Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir'de 15 Haziran günü yaşanan gasp dehşetinde yankıları hala sürüyor, yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor. Bir holdingte çalışan Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liraya alıp holdingin önüne geldi.
SAS HOLDİNG CİNAYETİNDE ŞOK DETAYLAR
Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kimliği belirsiz ve kar maskeli kişiler indi. Sibel Koçan'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşı da yaralandı. Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı.
Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tüm delil ve ihtimalleri titizlikle inceledi. Kısa süre içinde de olayla irtibatı olduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.