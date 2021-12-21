Isparta'daki kesikbaş cinayetinde 'yasak aşk' şoku: Nevin Yıldırım'a tecavüz edilmediği ortaya çıktı!

Isparta'da yaşayan Nevin Yıldırım, kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek, "İşte namusumla oynayanın kellesi" diyerek köy meydanına atmıştı.
Yargılama sırasında, öldürülen Gider ve sanık Yıldırım arasında yasak aşk ilişkisi yaşandığı, sanık Yıldırım'ın, öldürdüğü Gider'in çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı kadının müebbet hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili karara yapılan itirazlar sonrasında Yargıtay Ceza Genel Kurulu(na taşınan dosyayla ilgili kurul son kararı verdi.
NEVİN YILDIRIM VE ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİ ARASINDA YASAK AŞK OLDUĞU BELİRLENDİ
Müebbet hapis cezası kararını onayan kurul, Nevin ile öldürülen Nurettin arasında 3 yıla yayılan 114 saat 47 dakika 33 saniyelik konuşma sürelerinin bulunduğunu, "Seni seviyorum, canım" gibi sevgi içeren mesajlarında bulunduğuna yer verdi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde yaşayan Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra Gider'in başını keserek köy meydanına attı. Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan Nevin Yıldırım, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olay günü, Gider'den 6 aylık hamile olan sanık Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıldırım, 2015'te yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI VERDİ
Yıldırım hakkında verilen kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan daire heyeti, suçun işleniş şekli ile tanık beyanları dikkate alındığında eylemin tek kişi tarafından işlenmediği düşünüldüğünden sanığın suç ortaklarının tespiti için suç duyurusunda bulundu. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararında belirtilen araştırma yapıldıktan sonra 2018'de sanık Yıldırım'ın "kasten öldürme suçundan" müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sanık lehine asgari oranda tahrik indirimi uygulanması gerektiği görüşüyle karar itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu müebbet hapis cezasını onadı.