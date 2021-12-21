Isparta'daki kesikbaş cinayetinde 'yasak aşk' şoku: Nevin Yıldırım'a tecavüz edilmediği ortaya çıktı!

NURETTİN'İN EŞİ ÖPÜŞÜRKEN YAKALAMIŞ

Nurettin'in öldürülmeden bir buçuk ay önce bir arkadaşıyla alkol aldığı sırada, Nevin ile pancar tarlasında öpüştüklerini, pancardan geldikten sonra da Yıldırım'ın eşi evde bulunmadığı bir gün kendisini evine çağırdığını ve cinsel ilişkiye girdiklerini anlattığı belirtildi. Öldürülen Gider'in, 2010 yılının yaz sonlarına doğru pamuk toplamada çalıştırılmak üzere bir grup işçiyi Antalya'ya götürdüğü, işçilerin akşamları bir evin alt katında hep beraber kaldıkları anlatılan kararda, bir sabah Nurettin'in eşi Keziban'ın işçilerin banyo yapmak için kullandığı bölüme Nurettin'i çağırmaya gittiğinde, Nurettin'i yarı çıplak bir halde sanık Nevin Yıldırım ile öpüşürken gördüğüne yer verildi.

"BİRBİRİNİZDEN UZAK DURUN İKİNİZİNDE ÇOCUKLARI VAR"

Kararda, tüm uyarılara rağmen Yıldırım ve öldürülen Gider'in birlikteliklerini sürdürdüğü belirtilerek, Keziban'ın eşi Nurettin'e, "Beni istemiyorsan boşanırım. Sana istediğin kızı bulman için yardımcı olurum. Ancak bu kardeşimin gelini, bununla olmaz, bundan uzak dur. İkinizin de çocukları var" dediği, Nurettin'in de, "Bitirmeye çalışacağım" diye karşılık verdiğine değinildi.