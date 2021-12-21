Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 2021 İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu: Bu vatan beni okuttu o yüzden buradayım





Dünyanın birçok ülkesinde bulundum. Ama bir kez bile yurtdışında yaşamayı düşünmedim. Bu vatan beni okuttu, bende emeği var. O yüzden buradayım. Örf, âdet, gelenek toplumumuzda dışlanmış. Bilim dediğimizde akla ilk Batı geliyor. Örf de, âdet de, inanç da, din de yoktur gibi düşünülüyor. Bu kavramlardan soyutlanırsa sanki o kadar aydınmış gibi olunur diye düşünüyorlar. Bana "Hocam makalelerinize yapılan uluslararası atıflar her gün artıyor" diyorlar. Eserlerimde kendi ismim bile önemsiz. Yeter ki vatanımın ismi geçsin. Adımı bildikleri zaman insanlar, "Bu İslam ülkesinden" dedirtebilirsem Batılılara, benim için ödüllerin ödülüdür.