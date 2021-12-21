Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 2021 İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu: Bu vatan beni okuttu o yüzden buradayım

Prof. Dr. Zekai Şen, Doç. Dr. Hümeyra Özturan ve Prof. Dr. Mustafa Soylak ödül aldı. Üç isim ilk kez Sabah'a konuştu. Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Büyük Ödül'ün sahibi Prof. Dr. Şen, American Biography Instute tarafından verilen "Dünyadaki 500 Bilim Öncüsü" ödülü, Nobel: Ödül Beratı, UNESCO İklim Değişikliği Paneli Türkiye Temsilcisi unvanlarına sahip.
Ödül aldığı eserde sunduğu Innovative Trend Analysis yaklaşımı, küresel ısınmanın birçok hidrolojik ve meteorolojik olaylar üzerinde istenmeyen sonuçlarını analiz etmekte ve herhangi bir kabule gerek duymadan bütün zaman dizilerine uygulanabilir olmasıyla dünyada benzeri olmayan bir çalışma. İklim değişiminin su kaynakları üzerine etkilerini, yaşanabilecek su sıkıntılarını önceden tahmin edebilen, kullanımı oldukça kolay, dünyada benzeri olmayan bir tahmin modeli geliştiren Şen şöyle konuştu:
Dünyanın birçok ülkesinde bulundum. Ama bir kez bile yurtdışında yaşamayı düşünmedim. Bu vatan beni okuttu, bende emeği var. O yüzden buradayım. Örf, âdet, gelenek toplumumuzda dışlanmış. Bilim dediğimizde akla ilk Batı geliyor. Örf de, âdet de, inanç da, din de yoktur gibi düşünülüyor. Bu kavramlardan soyutlanırsa sanki o kadar aydınmış gibi olunur diye düşünüyorlar. Bana "Hocam makalelerinize yapılan uluslararası atıflar her gün artıyor" diyorlar. Eserlerimde kendi ismim bile önemsiz. Yeter ki vatanımın ismi geçsin. Adımı bildikleri zaman insanlar, "Bu İslam ülkesinden" dedirtebilirsem Batılılara, benim için ödüllerin ödülüdür.