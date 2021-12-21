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    Muğla’da öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin’in babası isyan etti

    Muğla'da öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin'in babası isyan etti: Baştan sonra iftiralarla dolu bir ifade. Biz kızımın ölümünü geçtik ama attıkları iftiralar bende kaldı. Görüntü var, şantaj var dediler hepsi yalan çıktı. Baştan sona tasarlanmış bir cinayet. Sanki sanık bizmişiz gibi oluyor.

    Baba isyan

    Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da SEGBİS sistemiyle katıldı.

    Acılı baba Sıddık Gültekin, "Baştan sonra iftiralarla dolu bir ifade. Biz kızımın ölümünü geçtik ama attıkları iftiralar bende kaldı, beni yaraladı. Görüntüler var dediler, şantaj var dediler hepsi yalan çıktı" dedi.

    ŞANTAJ İDDİASI BOŞ ÇIKTI
    ABD'den beklenen Android şifresi mahkemeye geldi. Pınar Gültekin'in telefonunda katil zanlısı Avcı'nın iddia ettiği hiçbir görüntü ve görsele rastlanmadı. Cani, genç kızın kendisine şantaj yaptığını iddia etmişti.

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