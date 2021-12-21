Ataşehir'de gasp edilip öldürülen Sibel Koçan olayında flaş gelişme! Cinayeti fırında planlamışlar

Ataşehir'de geçtiğimiz Haziran ayında SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, sokak ortasında gaspçılar tarafından öldürülmüştü. Para dolu çantayı vermek istemeyen Sibel Koçan'ı vuran gaspçılar içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı gasp ederek kaçmıştı.

Olaydan bir kaç saat sonra Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın, 32. kattan atlayarak hayatına son vermişti. Sibel Koçan'ın içinde bulunduğu araçta toplam 9.9 milyon lira nakit para bulunduğu tespit edilirken, 9 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Kanlı olayın 2 kişi tarafından planlandığı tespit edildi.

İlk planlayıcının holdingin yatırımcılardan biri, ortağının ise fırıncı olduğu ortaya çıktı. Nitekim ikilinin büyük soygunu da fırında planladığı ifade edildi. Öyle ki 2 planlayıcı ve gaspçıların olaydan önce fırıncıda bir arada olduklarına dair telefon sinyalleri tespit edildi.

Gaspçılar iddiaları reddetse de onlara uzun süre direnen Sibel Koçan'ın tırnak aralarından alınan numunelerle gaspçılardan alınan numuneler moleküler genetik inceleme yoluyla aydınlatılacak.

Seda Nur GÜNAYDIN