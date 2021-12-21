Savcıya saldırıya 25 yıl hapis istemi (Yaşam haberleri)

Maltepe'de 12 Aralık'ta seyir halindeki iki aracın çarpışmasının ardından araçlardan birini kullanan Suat A. ve yanındaki Çetin A.'nın, diğer aracın şoförü olan savcıyı darp etmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Aracına vurmalarının ardından savcıyı darp ederek, 'Ne olursan ol öldürürüz seni' diyen şüpheliler hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Seda Nur GÜNAYDIN

ÇOK ŞANSLI

İngiliz köpek eğitmeni Atlanta Wilster, sevgilisi Salih Kandemir'in işi için 5 ay önce Manisa'ya geldi. Sokakta, yaralı bulduğu yavru köpeği sahiplendi. Şans adını verdiği köpeğe

pasaport çıkartıp İngiltere'ye götüreceğini söyledi. "İngiltere'de de köpeklerim var. Onlarla birlikte yaşamasını istiyorum" dedi.

BEZ DOĞRUSU

Apple, Türkiye'deki ürünlerine geçtiğimiz hafta sonu zam yaptı! Telefon ekranlarını temizlemek için ürettiği parlatma bezinin fiyatı 200 liradan 359 TL'ye çıktı! Twitter kullanıcıları teknoloji devini ti'ye aldı: Geleceğimi mi parlatacak? Belki Iphone alamayız ama hala parlatma bezi alma imkanımız var.

HAYIRSEVER

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, çocuklar için seferber oldu. Muğla'da fotoğraf dükkanı olan Okur, Instagram sayfası açtı, çocuklar için yardım topladı. "Çocuklar üşümesin" diye, önceki gün ihtiyaç sahiplerine bin 500 mont ve bot dağıttı. Okur, "Yardımları yurt dışındaki arkadaşlarımızla beraber topluyoruz. Arabaları doldurup yardımları dağıtıyoruz. Çocuklar mutlu oluyor" dedi.

KULE GÖRÜNDÜ!

Rize-Artvin Havalimanı için, denize yapılması planlanan 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı. Havalimanının üst yapı çalışmaları ise son sürat devam ederken, dev projenin çay bardağı figürü şeklindeki kontrol kulesi ortaya çıktı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Kulesi çay bardağı olan havalimanında Karadeniz mimarisi net bir şekilde görünüyor" dedi.

NİÇİN CAYDI!

Çinli şampiyon tenisçi Peng Shuai, bir süre önce sosyal medyadan Çin eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin tacizine uğradığını paylaştı. Daha sonra sırra kadem bastı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yapan tenisçi ezber bozan ifadeler kullandı: Kimsenin bana cinsel saldırıda bulunduğunu söylemedim ya da yazmadım. Bu noktayı açıkça vurgulamam gerekiyor...

ŞOK İŞKENCE!

Adana'da Umut Ç. (22), kardeşi Ahmet Ç. (19) ile arkadaşları Mehmet T., kendileri hakkında polise yalan beyanda bulunduğunu iddia ettikleri A.Ç'yi kaçırdı. Şüpheliler, bir ofise götürdükleri A.Ç.'ye elektroşok vererek işkence uyguladı. Cep telefonu ve 100 lirasını gasp ettikleri genci, sabaha karşı çıplak halde evinin önüne geri bıraktı. İki zanlıyı yakalayan polis, Mehmet T'yi ise sevgilisi Şevval Ç.'nin evinin tavanında gözaltına aldı.

VAKA SAYISI 18 BIN 762

Türkiye'de dün 351 bin 253 Covid- 19 testi yapıldı. 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 24 bin 497 oldu.

İSTİHBARAT DETAYI

İstanbul Sarıyer'deki poligonda 25 Ekim 2016'da üzücü bir olay meydana gelmiş, polis memuru Erdem Uçar başka bir meslektaşı olan Mehmet A.'nın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmış, evli ve iki çocuk babası 34 yaşındaki Erdem Uçar hastanede şehit olmuştu. Savcılığa sunulan raporda; olay günü atış yapan polislerde çelik yelek bulunmadığı, şüpheli Mehmet A.'nın poligona girerken silahının dolu olduğu tespit edilmişti. Olayda kusurunun olmadığını ileri süren eğitmenlerin ifadesi sonrası şehit polisin babası da hâkim karşısına çıktı. Baba, "Oğlum daha öncesinde İstihbarat Şube'de çalışıyordu. Poligonda meydana gelen olayın kaza sonucu olduğunu düşünmüyorum. Oğlum kasıtlı bir şekilde öldürülmüştür. Şikâyetçiyiz" dedi. Silahı ateşlenen Mehmet A'nın ise, "Taksirle ölüme neden olmak" suçunu işlediği sabit olduğundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Atakan IRMAK

MİDESİ KALMAMIŞ

Seren Serengil, midesine kelepçe taktırdı. Ölümle burun buruna kaldı. İyileşmek için yeniden ameliyat masasına yattı. Operasyonu yapan doktor gerçeği açıkladı: Seren hanımda mide kalmamış. İnce bağırsağı 4.3 metre devre dışı bırakılmış...

ARIZONE

Mertay DAYANÇ, ABD'de okudu. Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki mühendislik fakültelerinin birincisi oldu. Üstün Başarı belgesini alıp şöyle konuştu: Bu başarı bir Türk genci olarak beni çok gururlandırdı.

ALACA KARANLIK

Giresun'da Yiğit Tüysüz, Hülya Alaca'ya kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın kurtarılamadı. Katilin ifadesi şoka uğrattı: Babamla yasak aşk yaşıyordu.

VURGUN DERSİ!

İstanbul'da Neşe Öztürk, öğretmen İ.E'ye inandı. 27 bin TL'sini yatırdı. Kar beklerken dolandırıldı. Soluğu savcılıkta aldı: Peşini bırakmam.

KAFADAN CEZAEVİNE

Aydın'da doktora kafa atan Tahir Doğan, önce serbest kaldı. İtiraz üzerine tutuklandı.

105 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 105 milyon 838 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de çıkmadı. 4 bilenler 3 bin 662'şer lira, 3 bilenler 109'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

1 TALİHLİYE 221 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 221 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 506'şar lira, 8 bilenler 267'şer lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.