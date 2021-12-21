Aydın'da doktora saldıran magandadan skandal savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kafa attım

Alkolmetreyi üflemediğim için ekipler tarafından hastaneye götürüldüm. Hastaneye gittiğimde elimde kelepçe vardı. Doktora elimdeki kelepçenin çok sıkı olduğunu ve elime kan gitmediğini söyledim. İsmini emniyette öğrendiğim doktor bana, 'senin bir şeyin yok' dedi. Ben de kızgınlıkla şahsa kafa atıp, yaraladım. Pişmanım" dediği belirtildi.

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