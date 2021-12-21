İğrenç olay! Doktordan hastaya taciz skandalı! Anestezinin etkisiyle...

İddianamede, 'Nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamından; doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfusu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği' ifadelerine yer verildi.