Bayrampaşa'daki "Kız arkadaşım neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti! O anlar güvenlik kamerasında

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheliyi olaydan sonra kendisine yardım ettiği belirlenen M.E.S, E.A. ve E.B. isimli şahıslar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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